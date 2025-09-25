VIDEO Dobili bebu, susjedi im zatrpali dvorište s 3 tone smeća: 'Ma ne ljutimo se, sve je ok'

Nabavili su tri tone krpica i krpa, dodali su na to i perje i po mraku nam napravili iznenađenje jer smo postali roditelji, kazala nam je kroz smijeh Tihana Rožić (21) iz Novske koja je sa suprugom Ivanom (27) dobila prvu bebu. Njihova Lucija je na svijet stigla prije dvadesetak dana, pa su njihova rodbina i susjedi odlučili 'zezati' mladi bračni par sa starim običajem.

'To je običaj'

- Kod nas je običaj da se dvorište malo zasipa perjem kada u kuću stigne beba. No, naša rodbina i susjedi su se malo htjeli našaliti s nama i napraviti to drugačije nego što se inače radi. Pa su nabavili tri tone krpa i krpica. Onda su to doveli po mraku istresli. Tako da smo ujutro, kad smo se probudili, imali što vidjeti. Puno dvorište, oko kuće i po drveću. Svuda je bilo svega. Nismo to odmah ni primijetili da oni rade, jer smo uspavljivali dijete i borili se s malenom da se umiri, bila je nervozna. Nismo ni pogledali van. Lagano smo se spremali za spavanje - ispričala je Tihana.

Ujutro su se odmah krenuli raspitivati po naselju tko je to napravili, kada i kako.

Pitanja je bilo sto, a odgovor je bio kod susjeda i rodbine.

- Nisu nas naljutili. Kad su to naši poznanici, prijatelji i rodbina, ne mogu vas baš oni naljutiti. Obećali su nam da će nam pomoći počistiti. Dolaze i stvarno moram priznati da nam super pomažu. Sigurno će čišćenje dvorišta trajati tjedan ili dva. Zadali su nama i sebi jako puno posla. Još sad uz malu bebu, to će se dodatno odužiti. Na dvorištu je sigurno nekih dvadesetak centimetara debljine smeća. Sad imamo sitne kamenčiće, tkaninu, krpice, konce. Ma sve se to pomiješalo. Tako da će biti zanimljivo i teško čistiti. Možda ćemo na kraju morati ručno, krpicu po krpicu, kad se skine taj deblji sloj - kazala je.

Smeće će, kako nam je ispričala, odvesti u obližnje odlagalište.

- U našem mjestu ima baš odlagalište otpada pa ćemo tamo, jer bilo bi besmisleno odlagati po šumama i okolo - dodala je.