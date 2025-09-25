Obavijesti

News

Komentari 49
NEVJEROJATNO

VIDEO Dobili bebu, susjedi im zatrpali dvorište s 3 tone smeća: 'Ma ne ljutimo se, sve je ok'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Dobili bebu, susjedi im zatrpali dvorište s 3 tone smeća: 'Ma ne ljutimo se, sve je ok'
7
Foto: 24sata

Ujutro su se odmah krenuli raspitivati po naselju tko je to napravili, kada i kako. Pitanja je bilo sto, a odgovor je bio kod susjeda i rodbine

Nabavili su tri tone krpica i krpa, dodali su na to i perje i po mraku nam napravili iznenađenje jer smo postali roditelji, kazala nam je kroz smijeh Tihana Rožić (21) iz Novske koja je sa suprugom Ivanom (27) dobila prvu bebu. Njihova Lucija je na svijet stigla prije dvadesetak dana, pa su njihova rodbina i susjedi odlučili 'zezati' mladi bračni par sa starim običajem.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Smeće u Slavoniji 00:41
Smeće u Slavoniji | Video: Čitatelj 24sata

'To je običaj'

- Kod nas je običaj da se dvorište malo zasipa perjem kada u kuću stigne beba. No, naša rodbina i susjedi su se malo htjeli našaliti s nama i napraviti to drugačije nego što se inače radi. Pa su nabavili tri tone krpa i krpica. Onda su to doveli po mraku istresli. Tako da smo ujutro, kad smo se probudili, imali što vidjeti. Puno dvorište, oko kuće i po drveću. Svuda je bilo svega. Nismo to odmah ni primijetili da oni rade, jer smo uspavljivali dijete i borili se s malenom da se umiri, bila je nervozna. Nismo ni pogledali van. Lagano smo se spremali za spavanje - ispričala je Tihana.

Ujutro su se odmah krenuli raspitivati po naselju tko je to napravili, kada i kako.

Pitanja je bilo sto, a odgovor je bio kod susjeda i rodbine.

- Nisu nas naljutili. Kad su to naši poznanici, prijatelji i rodbina, ne mogu vas baš oni naljutiti. Obećali su nam da će nam pomoći počistiti. Dolaze i stvarno moram priznati da nam super pomažu. Sigurno će čišćenje dvorišta trajati tjedan ili dva. Zadali su nama i sebi jako puno posla. Još sad uz malu bebu, to će se dodatno odužiti. Na dvorištu je sigurno nekih dvadesetak centimetara debljine smeća. Sad imamo sitne kamenčiće, tkaninu, krpice, konce. Ma sve se to pomiješalo. Tako da će biti zanimljivo i teško čistiti. Možda ćemo na kraju morati ručno, krpicu po krpicu, kad se skine taj deblji sloj - kazala je.

Smeće će, kako nam je ispričala, odvesti u obližnje odlagalište.

- U našem mjestu ima baš odlagalište otpada pa ćemo tamo, jer bilo bi besmisleno odlagati po šumama i okolo - dodala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 49
Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio
SLAVONIJA U ŠOKU

Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio

Muškarac (33) autom je jurio za Zoranom Grgićem. Signalizirao mu je da stane, a onda udario u njegov auto. Mještani u šoku prepričavaju scene kakve ne pamte. Ubojicu je policija tražila i dronovima...
Vještaci: Nije bio neubrojiv, nije mogao podnijeti odbacivanje. On je ni mrtvu ne može pustiti
UBIO ŽENU NA NASIPU

Vještaci: Nije bio neubrojiv, nije mogao podnijeti odbacivanje. On je ni mrtvu ne može pustiti

Leopolda B. (49) terete za femicid Kristine K. K. (48) na Savskom nasipu prošle godine. Tvrdi da nije kriv jer je halucinirao, no vještaci se s time ne slažu. Smatraju da simulira
FOTO Pogledajte privođenje osumnjičenog za stravično ubojstvo u Slavonskom Brodu
SLAVONIJA U ŠOKU

FOTO Pogledajte privođenje osumnjičenog za stravično ubojstvo u Slavonskom Brodu

Osumnjičeni (33) za ubojstvo Zorana Grgića kraj Slavonskog Broda stigao je jutros u Županijsko državno odvjetništvo. Tamo se branio šutnjom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025