Policija je na autocesti A1 zaustavila vozilo s većim brojem stranih državljana koji su nezakonito ušli u Hrvatsku
VIDEO Drama na A1: Prevozio više migranata, bježao policiji i vozio u suprotnom smjeru
Policija je u ponedjeljak na Dalmatini, dijelu autoceste A1, zaustavila vozilo čiji je vozač pokušao pobjeći prevozeći migrante, pri čemu je ušao na autocestu i nastavio vožnju u suprotnom smjeru.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
U vozilu se nalazio veći broj stranih državljana koji su nezakonito ušli u Hrvatsku, a sve osobe zatečene u vozilu dovedene su u službene prostorije Postaje granične policije Trilj.
Kako je izvijestila PU splitsko-dalmatinska, postupanje je provedeno zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma.
Prema prvim informacijama s terena, u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, kažu u policiji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+