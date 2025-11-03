Obavijesti

VIDEO Drama u Rimu: Urušio se toranj kod koloseuma, radnik zarobljen pod ruševinama...

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
17
Foto: Remo Casilli

Drama u Rimu! Dio tornja Torre dei Conti se urušio, radnik zarobljen pod ruševinama. Vatrogasci u utrci s vremenom pokušavaju ga spasiti kroz mali prozor

U samom središtu Rima, u blizini Koloseuma i Rimskog foruma, urušio se dio srednjovjekovnog tornja Torre dei Conti, koji je bio u fazi obnove. Četiri radnika su spašena, dok je jedan još uvijek zarobljen pod ruševinama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Urušio se toranj u Rimu 01:33
Urušio se toranj u Rimu | Video: 24sata/reuters

Prema riječima glasnogovornika Nacionalne vatrogasne službe Luke Karija, spasilačke ekipe neumorno rade na izvlačenju preostalog radnika, rumunjske nacionalnosti, koji je zarobljen na prvom katu tornja.

Vatrogasci pokušavaju doći do njega kroz mali prozor smješten na lijevoj strani konstrukcije.

- Radnik je svjestan svega i komunicira - prenosi talijanski portal Roma Corriere.

Nesreća se dogodila oko 11:30 sati, tijekom restauracije financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Italije. Toranj, sagrađen 1238. godine po nalogu pape Inocenta III., bio je u lošem stanju i obnova je trebala trajati još godinu dana.

Part of Torre dei Conti tower collapses in Rome
Foto: Remo Casilli

- Bila sam vani kad sam čula snažan prasak. Pogledala sam i vidjela radnika kako pada - ispričala je konobarica iz obližnjeg restorana.

Oko 13 sati došlo je do novog urušavanja pred očima vatrogasaca i policije koji su već bili na mjestu događaja. Dodatni unutarnji dio strukture popustio je, a toranj je sada nestabilan i prijeti potpunim urušavanjem.

Part of Torre dei Conti tower collapses in Rome
Foto: Remo Casilli

Rimska vatrogasna brigada na terenu ima tri operativna tima, dva vozila s ljestvama i specijalističke jedinice, prenosi Reuters. Cijelo područje je osigurano, a okolne ulice, uključujući Via dei Fori Imperiali, zatvorene su za sav promet.

Na mjesto nesreće stigao je i gradonačelnik Rima Roberto Gualtieri, koji je zahvalio spasilačkim službama na brzoj reakciji.

Parts of Torre dei Conti tower collapse in Rome
Foto: Remo Casilli

Torre dei Conti, visok 29 metara, nalazi se na prometnom bulevaru koji povezuje Trg Venecija s Koloseumom. Zgrada je izvan uporabe još od 2006. godine, a projekt restauracije, započet prije četiri godine, trebao je završiti 2026.

