Vučićeva isprika 'blokaderima' i obećanje: 'Izbori će biti ranije'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je ispriku studentima i prosvjednicima, koje naziva "blokaderima", zbog teških riječi izrečenih na njihov račun, istovremeno najavljujući prijevremene parlamentarne izbore kao ustupak njihovim zahtjevima. Ipak, pomirljivi tonovi praćeni su nizom oštrih optužbi, u kojima prosvjednike opisuje kao mrzitelje vlastite države koji su "pijani slavom" i čiji je jedini cilj zaustaviti napredak Srbije.

Vučić je komentirao kako su prosvjednici negativno reagirali na njegovu gestu, objašnjavajući to njihovim mladenačkim zanosom.

- Takva mladost u revolucionarnom zanosu istrči prije nego promisli - izjavio je Vučić tijekom obilaska gradilišta Nacionalnog stadiona u sklopu projekta EXPO. Naglasio je kako njegova isprika nije bila pokušaj dodvoravanja niti posljedica straha.

- Moja isprika bila je iskrena, iz želje da promijenim atmosferu u društvu. Ponekad sam na iracionalne uvrede reagirao emotivno, ali za razliku od političkih protivnika, ja to znam priznati - poručio je Vučić, dodajući kako je njegova "ruka pružena onima koji misle drugačije".

Izbori kao ustupak, ali uz jasnu poruku

Kao ključni dokaz svoje dobre volje, Vučić je najavio da će izaći u susret zahtjevima prosvjednika i da će parlamentarni izbori biti održani prije zakonskog roka.

- Uvažavajući zahtjeve blokadera, značajne manjine u našoj zemlji, izaći ćemo im u susret. O tome kada će točno biti, odlučit će nadležne institucije u skladu s Ustavom i zakonom. A narod će na izborima pokazati kakvu politiku podržava - rekao je predsjednik Srbije. Poručio je da će pobjednicima čestitati, ali "prvo da prebrojimo glasove u kutijama".

Ova najava predstavlja zaokret u odnosu na ranije stavove, no dolazi upakirana u retoriku koja prosvjednike i dalje prikazuje kao destruktivni element u društvu.

'Mrze Srbiju i žele joj sve najgore'

Istovremeno s pružanjem ruke pomirenja, Vučić nije štedio riječi kojima je diskreditirao motive i djelovanje "blokadera". Ustvrdio je da se njihova cjelokupna politika svodi na četiri riječi: "Srbija mora da stane".

- Oni ne kriju da im je glavna želja da Srbija propadne. Sav svinjac i brlog koji su pravili nam to upravo pokazuje. Oni mrze Srbiju i žele sve najgore svojoj zemlji - oštar je bio Vučić. Optužio ih je da su "pijani slavom i željom da nerad i slava traju dovijeka" te da se hvale štetom koju su nanijeli državi, uništavajući turizam i smanjujući stopu rasta.

Prema njegovim riječima, prosvjednici su širili laži, poput one o upotrebi "zvučnog topa", te provodili nasilje nad novinarima i građanima.

- Jedna laž je drugu sustizala. Napadali su ljude koji bi samo da prođu svojim putem, a onda su ti isti bili optuživani da su htjeli počiniti ubojstvo - dodao je.

'Mediji me žele dehumanizirati'

Vučić je dio odgovornosti za djelovanje prosvjednika pripisao i medijima te vanjskim utjecajima. Ustvrdio je da su prosvjednici pod "ogromnim pritiskom od strane United Medie i drugih medijskih kuća koje, kako tvrdi, provode njegovu "dehumanizaciju" zarad financijskih interesa svojih vlasnika.

- O tome pišem u svojoj knjizi, bez emocija, da bi studenti i đaci u budućnosti imali jednu od najpopularnijih knjiga, bestselera - najavio je.

Također je implicirao postojanje vanjske podrške prosvjedima.

- Organizatori spolja bili su sigurni da će sve biti sklonjeno mnogo ranije i zaprepastili su se hrabrošću ljudi da im se suprotstave. Zato što ljudi neće da im daju da im sruše državu - rekao je, ističući kako Srbija mora voditi računa o svojim interesima, osobito u kontekstu složenih međunarodnih odnosa i novih geopolitičkih preslagivanja nakon povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću.

Pohvalio komemoraciju u Novom Sadu

U svom obraćanju, Vučić se osvrnuo i na obilježavanje godišnjice tragedije na željezničkoj stanici u Novom Sadu, gdje je u padu nadstrešnice poginulo 16 osoba. Izrazio je zadovoljstvo što je komemoracija, na kojoj se prema njegovim riječima okupilo oko 40.000 ljudi, prošla "mirno i dostojanstveno".

Kratko je prokomentirao i uhićenje novosadskog vijećnika Miše Bačulova, osumnjičenog da je pokušao inscenirati vlastito trovanje kako bi za to optužio vlast. "Skoro mi je žao tog čovjeka, jer je pomislio da je važan", izjavio je Vučić.