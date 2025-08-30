VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

Veliki pljusak koji se poslije podne spustio na Zagreb izazvao je ogromne probleme na zapadu grada. Podvožnjak između Gajnica i Podsuseda naglo se ispunio vodom i jedan je automobil ostao zarobljen.

- Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda iznad koljena. Auto koji je zapeo nekoliko je ljudi pokušavalo izgurati - kazao nam je čitatelj koji je bio u autobusu i poslao nam fotografije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:31 Automobil zapeo u podvožnjaku, vozač busa se okrenuo | Video: Čitatelj 24sata

Na teren su krenuli i vatrogasci. Kako nam je javio Siniša Jembrih, voditelj JVP Zagreba, jedno vozilo zapelo je u podvožnjaku, a vozačica je izašla.

Više čitatelja nam se javilo, ističući kako su se okrenuli i otišli drugim putem. Ovaj podvožnjak često poplavljuje kad su obilne kiše.