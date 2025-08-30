Obavijesti

News

Komentari 1
OBILNA KIŠA

VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
4
Foto: snimio čitatelj 24sata

'Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda iznad koljena', kazao nam je čitatelj

Veliki pljusak koji se poslije podne spustio na Zagreb izazvao je ogromne probleme na zapadu grada. Podvožnjak između Gajnica i Podsuseda naglo se ispunio vodom i jedan je automobil ostao zarobljen.

TUŽNA OBLJETNICA FOTO Vatrogasci iz Zagreba i Zadra odali počast poginulim kolegama na otoku Kornatu
FOTO Vatrogasci iz Zagreba i Zadra odali počast poginulim kolegama na otoku Kornatu

- Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda iznad koljena. Auto koji je zapeo nekoliko je ljudi pokušavalo izgurati - kazao nam je čitatelj koji je bio u autobusu i poslao nam fotografije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Automobil zapeo u podvožnjaku, vozač busa se okrenuo 01:31
Automobil zapeo u podvožnjaku, vozač busa se okrenuo | Video: Čitatelj 24sata

Na teren su krenuli i vatrogasci. Kako nam je javio Siniša Jembrih, voditelj JVP Zagreba, jedno vozilo zapelo je u podvožnjaku, a vozačica je izašla.

Više čitatelja nam se javilo, ističući kako su se okrenuli i otišli drugim putem. Ovaj podvožnjak često poplavljuje kad su obilne kiše.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore
NAKON TRAGIČNE SMRTI

VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore

Situaciju je dodatno pogoršala vijest da su četvorica policajaca suspendirana nakon otkrivanja rasističkih i diskriminirajućih poruka u privatnim WhatsApp grupama
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ

'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...
FOTO Kaos na cestama: Kolona od 6 km zbog sudara, a zbog vode zatvorena A1 kod Ravče
OPREZ VOZAČIMA

FOTO Kaos na cestama: Kolona od 6 km zbog sudara, a zbog vode zatvorena A1 kod Ravče

Zbog ponegdje izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025