VIDEO Dramatična snimka iz Kine: Pao u bujicu nasred ulice, prolaznici ga u zadnji čas spasili

Incident se dogodio 21. svibnja u gradu Fangchenggang, usred obilnih kiša koje su pogodile južni dio Kine. Na snimci se vidi osoba koja pokušava proći kroz vodom prekrivenu ulicu, no zbog snažne struje gubi ravnotežu i pada u nabujalu vodu. Nekoliko prolaznika brzo reagira, prilazi unesrećenoj osobi i uspijeva je izvući na sigurno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Snimka kineskih nadzornih kamera prikazuje stanovnika Guangxija koji su ga susjedi spasili nakon što je upao u poplavnu vodu | Video: 24sata/reuters

Naime, lokalni meteorološki ured istoga je dana izdao crveno upozorenje zbog obilnih padalina, što predstavlja najviši stupanj upozorenja na opasne vremenske uvjete.

Autentičnost snimke je potvrđena, no zasad nema informacija o težini ozljeda osobe koja je spašena.

Foto: SOCIAL MEDIA

Obilne kiše i poplave posljednjih dana uzrokovale su poremećaje u prometu i povećale rizik za stanovnike pogođenih područja.