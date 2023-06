VIDEO Službenici prosvjeduju u Zagrebu: 'Plaće su minimalne, sustavno smo zanemareni'

Oko tisuću pravosudnih službenika i namještenika prosvjeduje u petak na Trgu sv. Marka, ispred zgrade Vlade od koje traže povećanje plaće za 400 eura neto te reguliranje kolektivnog pregovaranja za zaposlene u sudbenoj vlasti i DORH-u.

Prosvjednici, djelatnici sudova i državnih odvjetništava, koji su došli iz cijele Hrvatske, okupili su se na Trgu bana Jelačića i u organiziranoj povorci stigli na Trg svetog Marka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prosvjednici su došli s zviždaljkama, trubama, bubnjevima i transparentima poput: „Dajte nam tristo, da džabe došli nismo“, „Pravosuđe gori, AP s češlja“, „Nepravda u palači pravde“, „Svi za jednog, povišica za sve“, „Za nas je ovo hitan slučaj“, „Ovo nije norijada“ i brojnim drugima.

Prosvjedu je prethodio štrajk koji su početkom lipnja, zbog istih zahtjeva, pokrenuli članovi Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN). U međuvremenu je između predstavnika Sindikata i Ministarstva pravosuđa održano više rundi razgovora, međutim, s obzirom na to da nisu rezultirali dogovorom, članovi Sindikata organizirali su prosvjed.

Foto: Slaven Branislav Babic

Organizirana povorka krenula je s Trga bana Josipa Jelačića Radićevom ulicom, Zakmardijevim stubama, Šetalištem Josipa Jurja Strossmayera, Ulicom Dverce, te Ćirilometodskom ulicom.

- Mi smo ovdje iz sudstva došli i s obzirom koliko traje ovaj štrajk, vidi se da smo sustavno zanemareni. Plaće su minimalne s obzirom na odgovornost koju mi imamo. Suci nisu u štrajku, a sudovi svejedno ne rade. To znači i to pokazuje koliko smo mi bitni kao sustav da sveukupno funkcioniramo. Naše plaće su toliko male da mi ne možemo preživjeti mjesec, toliko male za odgovornost koju mi imamo. Ministarstvo nas sustavno ignorira, to je više nedopustivo pa smo odlučili izaći vani na ulice da ljudi vide da je ovo jako, jako loše - govori sudska savjetnica koji provode sudske postupke uz potpis suce mentore.

- Za plaću od 980 eura, ovo što mi radimo, zaista je premalo - istaknula je.

Jedna zapisničarka na sisačkom sudu, sa 30 godina staža i samohrana majka izašla je prosvjedovati za veće plaće.

- S plaćom od 600 eura ja ne mogu preživjeti. Nekako smo se krpali dok nije bila inflacija, međutim sada više ne. Kada poplaćam režije i sve što trebam, ostane mi 16 eura, a imam dvoje djece koji su srednjoškolci i jednostavno više nemamo izbora nego ovako - otkrila je suznih očiju.

Foto: Slaven Branislav Babic

- Žalosno je da je do ovog svega moralo doći, ispada da smo zadnja rupa na sviralu, a znamo koliko se naradimo - dodala je.

- Naučili smo na razne osude građana, vlada još uvijek isto razmišljanje od prije 30-40 godina 'uhljebili su se', 'žive dobro, imaju velike plaće, a ne rade ništa'. Na natječaju nam dođe pet-šest molbi, kada saznaju kolika je plaća, pokupe se i odu. Ne žele raditi za te novce. Ta priča više ne drži vodu - objasnila je.

Na prosvjed je stigla i saborska zastupnica Dalija Orešković.

Foto: Helena Tkalčević/24sata

- Ovo je vrlo, vrlo smišljen potez. Naime, u ožujku ove godine Sabor je raspravljao o izvješću predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića. Naravno da ga je Sabor prihvatio, ali ja sam tada tvrdila da ga HDZ prihvaća sa figom u džepu. Dobronić je u jednom dijelu tog izvješća opisao stanje u pravosuđu te je ukazao na neprimjereno niske plaće službenika i namještenika, zapisničara bez kojih suci ne mogu obavljati svoje poslove. Upozorio je da je stanje alarmantno. U ožujku sam i ja, na tragu tog izvješća, uputila u saborsku proceduru usvajanje zaključka u kojem Sabor nalaže Vladi da u roku od mjesec dana riješi ovo pitanje, riješi ovaj problem. Vladajući su to odbili - objasnila je Orešković.

- Želim istaknuti da vladajući već duže znaju kakva je situacija. Pravosuđe je dugo trpilo, namjerno nisu htjeli poduzeti ništa jer žele tu sliku javnosti koja je nezadovoljna, javnost ne pita, ne traži uzroke, ne radi analize, nema za to vremena. Ali se stalno ponavlja mantra da pravosuđe ne valja, da na sudu ne mogu ostvariti svoja prava. Sve dok je tako, politika ima dominaciju i drži tako pravosuđe u šaci. Ako želimo bolju Hrvatsku, ako se želimo izboriti za ustavnost, zakonitost, za pravaa svih građana, onda danas na ovom prosvjedu trebamo biti svi. Ovo nije prosvjed samo za bolje plaće službenika i namještenika, nego za temeljno pitanje funkcioniranja pravosuđa - dodala je.

Tu je i predsjednik Nezavisnog sindikata Hrvatske Krešimir Sever.

Foto: Helena Tkalčević/24sata

- Ove ljude vrlo jasno treba poduprijeti. Puka su sirotinja s izrazito niskim plaćama. Vlasti su imali prigodu poboljšati to unazad nekoliko godina pa to nisu napravile. Ovim ljudima ništa drugo nije preostalo - istaknuo je.

Prema izjavama predsjednice SDLSN-a Ive Šušković, pregovori nisu uspjeli jer od resornog ministarstva nisu dobili nikakvu konkretnu ponudu, stoga članovi nisu ni imali o čemu raspravljati

S druge strane, iz Ministarstva su ponudili Memorandum o razumijevanju kojim su obećali uključiti sindikate u kontinuirani dijalog do donošenja zakonskih rješenja koja će urediti pitanje plaća u državnim i javnim službama i izjednačiti plaće s radnim mjestima u svim institucijama.

Foto: Slaven Branislav Babic

Novi Zakon o plaćama u prvom će čitanju biti izglasan u Hrvatskom saboru do ljetne stanke, najavio je nadležni ministar Malenica, koji se zalaže za sveobuhvatno rješenje. U suprotnom, kaže da bi ''spremačica u nekom ministarstvu bila diskriminirana ako bi se plaća podigla samo spremačici na sudu“.

Vlada i sindikati javnih i državnih službi prije dva su tjedna dogovorili regres za svih 219 tisuća zaposlenika od 300 eura te povećanje plaća od 60, 80 i 100 eura, najviše onima s najmanjim plaćama.

Riječ je o trajnom privremenom dodatku, dok će se u rujnu nastaviti pregovori o osnovici plaće. Ministar pravosuđa kazao je da su osnovice plaće pravosudnim službenicima i namještenicima u posljednjih 5 godine narasle za trećinu, dok su koeficijenti zapisničara istom razdoblju uvećani za 38 posto.

Foto: Slaven Branislav Babic

Radnici okupljeni u Sindikat traže povišicu od 400 eura, jer im je, kako su rekli, trenutna plaća jedva dovoljna za osnovne životne potrebe ili alternativnu ponudu Ministarstva pravosuđa i uprave u kojoj bi predložili povećanje plaća na način koji im je prihvatljiv.

Štrajk pravosudnih službenika i namještenika ušao je u četvrti tjedan, a SDLSN ističe da je Vlada već pristala na parcijalno povećanje plaća sucima koji su proveli dva tjedna u 'bijelom štrajku'.