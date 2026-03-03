VIDEO Dubai opet na udaru

Iranski Korpus čuvara Islamske revolucije navodi da su njegove pomorske snage izvele „složeni napad dronovima i projektilima“ usmjeren na američke snage u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

IRGC je također preuzeo odgovornost za napad dronom na bazu Arifjan u Kuvajtu. Zabilježen je i udar Šahida-136 u zgradu u Dubaiju. Prema nekim navodima, tamo boravi američko osoblje.

Iako se na prvi pogled čini da UAE nema službene američke baze poput Katra ili Bahreina, stvarna situacija je daleko složenija. Zemlja pruža ključnu logističku i operativnu podršku američkim vojnim operacijama, što je čini nezaobilaznim partnerom Washingtona u regiji. Dva objekta ističu se kao vitalne točke američke strateške arhitekture.

Zračna baza Al Dhafra, smještena južno od Abu Dhabija, ključno je čvorište američkih zračnih snaga. S gotovo četiri tisuće stacioniranih vojnika, baza je služila kao platforma za misije protiv Islamske države te za brojne izviđačke operacije diljem Bliskog istoka.

Još važnija je luka Jebel Ali u Dubaiju. Iako tehnički nije vojna baza, ova luka je najveće i najprometnije pristanište za brodove Američke ratne mornarice izvan Sjedinjenih Država. Redovito ugošćuje američke nosače zrakoplova i druga plovila, služeći kao logističko srce za operacije u Perzijskom zaljevu. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči jasno je upozorio danima prije eskalacije da će, u slučaju američkog napada, sve američke baze u regiji biti ciljane. Za Teheran, ključna uloga koju Jebel Ali i Al Dhafra imaju u projekciji američke moći čini ih legitimnim metama, bez obzira na njihov formalni status.