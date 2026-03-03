Obavijesti

News

Komentari 0
IRAN UZVRAĆA

VIDEO Dubai opet na udaru

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Dubai opet na udaru
Foto: X/Screenshoot

IRGC je također preuzeo odgovornost za napad dronom na bazu Arifjan u Kuvajtu. Zabilježen je i udar Šahida-136 u zgradu u Dubaiju. Prema nekim navodima, tamo boravi američko osoblje

Admiral

Iranski Korpus čuvara Islamske revolucije navodi da su njegove pomorske snage izvele „složeni napad dronovima i projektilima“ usmjeren na američke snage u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

IRGC je također preuzeo odgovornost za napad dronom na bazu Arifjan u Kuvajtu. Zabilježen je i udar Šahida-136 u zgradu u Dubaiju. Prema nekim navodima, tamo boravi američko osoblje. 

Iako se na prvi pogled čini da UAE nema službene američke baze poput Katra ili Bahreina, stvarna situacija je daleko složenija. Zemlja pruža ključnu logističku i operativnu podršku američkim vojnim operacijama, što je čini nezaobilaznim partnerom Washingtona u regiji. Dva objekta ističu se kao vitalne točke američke strateške arhitekture.

NIJE JEDINI Nekadašnji najbolji tenisač na svijetu zaglavio u Dubaiju
Nekadašnji najbolji tenisač na svijetu zaglavio u Dubaiju

Zračna baza Al Dhafra, smještena južno od Abu Dhabija, ključno je čvorište američkih zračnih snaga. S gotovo četiri tisuće stacioniranih vojnika, baza je služila kao platforma za misije protiv Islamske države te za brojne izviđačke operacije diljem Bliskog istoka.

Pokretanje videa...

Zatvorena zračna luka Dubai već drugi dan 04:03
Zatvorena zračna luka Dubai već drugi dan | Video: 24sata/Reuters

Još važnija je luka Jebel Ali u Dubaiju. Iako tehnički nije vojna baza, ova luka je najveće i najprometnije pristanište za brodove Američke ratne mornarice izvan Sjedinjenih Država. Redovito ugošćuje američke nosače zrakoplova i druga plovila, služeći kao logističko srce za operacije u Perzijskom zaljevu. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči jasno je upozorio danima prije eskalacije da će, u slučaju američkog napada, sve američke baze u regiji biti ciljane. Za Teheran, ključna uloga koju Jebel Ali i Al Dhafra imaju u projekciji američke moći čini ih legitimnim metama, bez obzira na njihov formalni status.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Netanyahu: Morali smo napasti. Gradili su nove bunkere
IZ MINUTE U MINUTU

Netanyahu: Morali smo napasti. Gradili su nove bunkere

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!
DOZNAJEMO

Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

Slijetanje na Krk bilo je svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran te nakon zatvaranja zračnog prostora
Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'

Iran je napao i britansku bazu na Cipru. Grci spremni odgovoriti. EU zemlje podijeljenih stavova oko pomaganja SAD-u. Sukob se širi regijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026