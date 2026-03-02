Obavijesti

Nekadašnji najbolji tenisač na svijetu zaglavio u Dubaiju

Nekadašnji najbolji tenisač na svijetu zaglavio u Dubaiju
Čekamo da se situacija poboljša. Naravno, svi želimo otići što je prije moguće, ali ponekad je najbolje jednostavno pričekati da se situacija poboljša, napisao je Finac Harri Heliovaara

Zbog rata u Iranu i napada na ciljeve u široj regiji, niz tenisača koji su nastupali na ATP 500 turniru u Dubaiju ostali su "zarobljeni" u tom gradu.

Među njima je i pobjednik turnira, Rus Daniil Medvedev, koji je trebao otputovati u Sjedinjene Države na turnir u Indian Wellsu.

"Zdravlje, sigurnost i dobrobit naših igrača, osoblja i osoblja turnira su nam glavni prioritet. Možemo potvrditi da je dio tenisača i njihovih trenera ostao u Dubaiju. Borave u službenim hotelima turnira. U izravnom smo kontaktu s njima," objavio je ATP na društvenoj mreži X.

Zbog iranskog napada na Dubai, koji je uslijedio kao reakcija na napad Sjedinjenih Država i Izraela, zračni prostor Dubaija bio je zatvoren tijekom vikenda.

Pavić izgubio finale u Dubaiju, Medvedevu naslov bez borbe

"Čekamo da se situacija poboljša. Naravno, svi želimo otići što je prije moguće, ali ponekad je najbolje jednostavno pričekati da se situacija poboljša," napisao je Finac Harri Heliovaara koji je zajedno s Britancem Henryjem Pattenom pobijedio u parovima.

Očekuje se da će prvi letovi iz Dubaija krenuti večeras ili u utorak.

