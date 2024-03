VIDEO Dvoje mrtvih u strašnoj eksploziji u Kini: Ženu oborile ruševine, ostali su je ignorirali

Dvoje ljudi je poginulo, a više od njih 20 je ozlijeđeno u eksploziji u kineskom gradu Sanheu u blizini Pekinga. Do eksplozije je, prema prvim informacijama, došlo zbog curenja plina u restoranu brze hrane. "Čuo sam strašan udar, a kad sam izašao vani dočekao me oblak crnog dima", kazao je radnik s tržnice u blizini koje je došlo do eksplozije.

Promet je zbog eksplozije u gradu bio blokiran, na teren je izašlo više od 100 djelatnika nadležnih službi. Tri zgrade su oštećene, od čega je jedna u ruševnom stanju, piše CNN.

- Bila sam u svojem dućanu kad je eksplodiralo. Ta cijela zgrada je skoro pa uništena - kazala je za Jimu News jedna Kineskinja.

Pojavila se i snimka koja prikazuje strašnu eksploziju. Prometnu gužvu zamijenila je panika, ljudi su istrčali iz zgrade, neki i iz svojih automobila, kako bi se udaljili od mjesta eksplozije.

Na jednu damu koja je bježala iz zgrade nešto je palo i oborilo je na pod, ostali koji su bježali nisu se pretrgali pomoći joj, ali, srećom, čini se da nije teže ozlijeđena.

