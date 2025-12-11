Dramatične snimke iz SAD-a: Eksplozija raznijela dio kvarta, izbio požar, više je ozlijeđenih

Eksplozija plina izazvala je veliki požar u gradu na području zaljeva San Francisca u četvrtak, pri čemu je oštećeno nekoliko kuća, a gusti dim ispunio je nebo. Najmanje šest ljudi je ozlijeđeno.

Pokretanje videa... 02:20 Velika eksplozija uništila nekoliko kuća u Kalifornij, najmanje 6 ozlijeđenih | Video: 24sata/Reuters

Lokalni mediji izvijestili su o mogućim ozljedama nastalim u eksploziji u Haywardu.

Predstavnik tvrtke Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) objasnio je da je radna ekipa prilikom građevinskih radova oko 7:35 ujutro oštetila podzemnu plinovodnu liniju. Naglasili su kako radnici PG&E nisu bili uključeni u radove koji su izazvali štetu.

Radnici komunalnih službi izolirali su oštećenu cijev i zaustavili protok plina u 9:25 sati, a eksplozija je uslijedila ubrzo nakon toga.