Dramatične snimke iz SAD-a: Eksplozija raznijela dio kvarta, izbio požar, više je ozlijeđenih

Foto: Reuters

Eksplozija plinske cijevi u Haywardu izazvala je veliki požar! Šestero ozlijeđenih, kuće uništene, dim prekrio nebo, a sve zbog građevinskog kvara...

Eksplozija plina izazvala je veliki požar u gradu na području zaljeva San Francisca u četvrtak, pri čemu je oštećeno nekoliko kuća, a gusti dim ispunio je nebo. Najmanje šest ljudi je ozlijeđeno.

Lokalni mediji izvijestili su o mogućim ozljedama nastalim u eksploziji u Haywardu.

Predstavnik tvrtke Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) objasnio je da je radna ekipa prilikom građevinskih radova oko 7:35 ujutro oštetila podzemnu plinovodnu liniju. Naglasili su kako radnici PG&E nisu bili uključeni u radove koji su izazvali štetu.

Radnici komunalnih službi izolirali su oštećenu cijev i zaustavili protok plina u 9:25 sati, a eksplozija je uslijedila ubrzo nakon toga.

