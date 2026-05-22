VIDEO Eksplozija u tvornici MOL-a u Mađarskoj, čovjek poginuo

U petrokemijskom postrojenju MOL-a u mađarskom Tiszaújvárosu dogodila se snažna eksplozija u kojoj je poginuo jedan radnik, dok je više zaposlenika zadobilo teške ozljede. Vijest o nesreći prvi je objavio mađarski premijer Péter Magyar, koji je izvijestio da su ministar energetike István Kapitány i čelnik MOL-a Zsolt Hernádi odmah krenuli prema mjestu eksplozije. Ujedno je izrazio sućut obitelji poginulog radnika.

Iz MOL-a su naknadno potvrdili da se eksplozija dogodila tijekom postupka ponovnog pokretanja pogona "Olefin 1" unutar petrokemijskog kompleksa u Tiszaújvárosu. Kompanija je priopćila da su vatrogasci stavili požar pod nadzor, no intervencija je još neko vrijeme trajala dok su stručne službe započele utvrđivanje uzroka incidenta.

Gradonačelnik Tiszaújvárosa György Filup izjavio je da nema potrebe za zaštitnim mjerama za stanovništvo i da građani nisu ugroženi. Kasnije je potvrdio i da je požar ugašen.

Mađarske hitne službe objavile su da su odmah nakon dojave na teren poslane lokalne i profesionalne vatrogasne postrojbe, uključujući ekipe iz Tiszaújvárosa i Miskolca, kao i specijalizirane jedinice civilne zaštite te mobilni laboratorij. Vatrogasci su požar gasili iz više smjerova koristeći vodene topove i pjenu, dok su istodobno hladili postrojenje kako bi spriječili moguće nove detonacije.

Prema najnovijim podacima koje je iznio mađarski premijer, sedam osoba pretrpjelo je teške opekline, dok je jedan radnik smrtno stradao.

U novom priopćenju MOL je naveo da je poginuli bio zaposlenik kompanije te poručio da će obitelji stradalog pružiti svu potrebnu pomoć i preuzeti troškove povezane s tragedijom.

Nesreća se odrazila i na financijsko tržište. Nakon objave vijesti, dionice MOL-a na Budimpeštanskoj burzi zabilježile su osjetan pad od gotovo tri posto, spustivši se s dnevnog vrhunca od 3952 forinte na približno 3800 forinti.

Prema pisanju lokalnih medija, prve informacije upućuju na to da je do eksplozije možda došlo na cjevovodu za pirogasni benzin unutar postrojenja MOL Petrolkemije.