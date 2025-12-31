VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva

U Jaroslavskoj oblasti u Rusiji, stotinama kilometara od ukrajinske granice, odjeknule su snažne eksplozije nakon što su vlasti proglasile "prijetnju od dronova". Na meti su se našla strateški važna postrojenja ruske naftne industrije, uključujući jednu od najvećih rafinerija u zemlji i skladište goriva koje pripada sustavu državnih rezervi. Društvenim mrežama proširile su se snimke velikih požara i gustog crnog dima koji se diže visoko u zrak.

Guverner Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev u više je navrata upozoravao stanovništvo na opasnost.

​- U Jaroslavskoj oblasti proglašena je prijetnja od dronova. Ostanite mirni... postrojbe Ministarstva obrane i snage reda rade na odbijanju napada - poručio je guverner putem aplikacije Telegram.

Pogođena jedna od pet najvećih ruskih rafinerija

Jedan od najznačajnijih ciljeva bio je pogon Slavneft-YANOS (poznat i kao Jaroslavnefteorgsintez) u samom gradu Jaroslavlju. Riječ je o jednoj od pet najvećih rafinerija u Rusiji, s kapacitetom prerade od oko 15 milijuna tona sirove nafte godišnje. Stanovnici su izvijestili da su čuli najmanje sedam eksplozija, nakon čega je uslijedio bljesak i golemi požar koji je zahvatio postrojenje.

Ova rafinerija, smještena više od 700 kilometara od ukrajinske granice, ključna je za rusku ekonomiju i vojsku. Proizvodi širok spektar naftnih derivata, od automobilskog benzina i dizela do zrakoplovnog goriva i maziva. Njezini proizvodi opskrbljuju velika industrijska poduzeća, zračne luke te objekte vojno-industrijskog kompleksa u središnjoj i sjeverozapadnoj Rusiji. Zbog napada, na lokalnoj zračnoj luci privremeno je bio proglašen plan za izvanredne situacije "Carpet" te su svi letovi bili obustavljeni.

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga kasnije je potvrdio da su njihove snage izvele udar na objekte rafinerije. "Ovo je jedna od najvećih rafinerija okupatora... Uključena je u opskrbu oružanih snaga ruskih osvajača", stoji u njihovom priopćenju.

U Ribinsku gorjeli spremnici državnih rezervi

U odvojenom napadu, eksplozije su odjeknule i u gradu Ribinsku, također u Jaroslavskoj oblasti. Prema izvještajima neovisnog ruskog Telegram kanala Astra, koji se poziva na lokalne stanovnike i geolocirane snimke, vatra je izbila u postrojenju Federalnog državnog poduzeća Kombinat Temp. Očevici su naveli da gore spremnici za gorivo.

Kombinat Temp nije obično skladište, već dio ruskog sustava državnih rezervi (Rosrezerv), što znači da se u njemu čuva gorivo namijenjeno za strateške potrebe države, uključujući vojsku i hitne situacije. Napad na takav objekt predstavlja ozbiljan udarac logističkoj sposobnosti Rusije.

Dok su požari bjesnili u Jaroslavskoj oblasti, rusko Ministarstvo obrane objavilo je da su njihovi sustavi protuzračne obrane tijekom noći presreli i uništili desetke ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad različitih regija. U jednom od izvještaja naveli su kako su oborili 86 dronova, većinom iznad Crnog mora, Brjanske i Lipecke oblasti te Krima. Međutim, u tom konkretnom priopćenju nisu spomenuli nikakve presretnute letjelice iznad Jaroslavske oblasti, gdje je očito došlo do uspješnih pogodaka.