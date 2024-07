VIDEO EU zastupnicu izbacili sa sjednice, stavila brnjicu oko lica: 'Ovdje se vragovi sastaju'

Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola zatražila je od redara da danas izbace krajnje desničarsku europarlamentarku iz Zastupničkog doma nakon što je po treći put upadala u riječ govornicima na raspravi o imenovanju predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.

- Ovo je treći put da prekidate raspravu, tražim od redara da je udalje s plenarne sjednice - rekao je Metsola.

Diana Șoșoacă je čelnica rumunjske krajnje desne stranke SOS Rumunjska, koja je nedavno izabrana za svoj prvi mandat europarlamentarke.

Ona je podignula pravoslavnu ikonu Djevice Marije i Isusa Krista i kazala "U Boga vjerujemo".

Von der Leyen seeks approval from EU lawmakers for another term as European Commission President | Foto: Johanna Geron

Nakon što su joj redari prišli kako bi je natjerali da napusti prostoriju, europarlamentarka je stavila pseću brnjicu oko lica, rekavši "dopušteno je raditi sve što želim, imam pravo govoriti, glasali su me Rumunji”.

Tražila da svećenik posveti Europski parlament: 'Ovdje se vragovi sastaju'

Șoșoacă je postala poznata u Rumunjskoj zbog svojih stavova protiv imigracije i cjepiva te zbog neprimjerenog ponašanja u zakonodavnom tijelu Bukurešta.

Ona je u srijedu predložila da se pozove svećenika te posveti Europski parlament i očisti od "đavola".

- Baš kao u rumunjskom parlamentu, ovdje se vragovi sastaju - kazala je Șoșoacă novinarima ovog tjedna.

Ranije ovog tjedna, u snimci na Facebooku snimljenom tijekom glasovanja za izbor predsjednika Parlamenta, Șoșoacă je snimila sebe kako križa imena Metsole i protukandidatkinje Irene Montero i ispisuje riječi "NIKAD ZA UKRAJINU, NIKAD ZA LGBT, NIKAD ZA EU DIKTATURA" na njenom glasačkom listiću.