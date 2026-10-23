VIDEO EUROPA IZLAZI NA ULICE Francuzi šalju 70.000 policajaca na ulice, prosvjedi u nizu država

Francuske vlasti odlučile su rasporediti oko 70.000 policajaca diljem zemlje uoči novog vikenda prosvjeda. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez upozorava na opasnost od ekstremno lijevih skupina, a val nezadovoljstva prelijeva se i na druge europske prijestolnice.

Strah od novih nereda i pljački

Francuska vlada pokušava izbjeći ponavljanje uličnog nasilja koje je prošlog vikenda šokiralo zemlju. Tada su mirni prosvjedi zbog visokih troškova života prerasli u pljačke i palež u Parizu, Marseilleu, Lyonu i drugim gradovima. Policija je uhitila gotovo 2500 ljudi, dok je oko tisuću policajaca zadobilo ozljede. Zbog toga će na ulicama biti 70.000 pripadnika snaga sigurnosti, a operacija uključuje elitne jedinice, oklopna vozila, vodene topove, helikoptere i dronove.

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Pokretanje videa... VIDEO Prosvjedi u Francuskoj i Italiji | Video: 24sata/Reuters

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez izjavio je da su na društvenim mrežama primijetili brojne pozive ekstremno lijevih pokreta na nasilje i napade na javne zgrade.

​- Ne govorimo o mirnoj i prijateljskoj demonstraciji. Bit ćemo beskompromisni prema izgrednicima, pljačkašima i svima koji čine nasilje - poručio je Nunez novinarima nakon sastanka s predsjednikom Emmanuelom Macronom.

Foto: Abdul Saboor

Zatvoreni muzeji i otkazane utakmice

Iz straha od novog kaosa, vlasti su u brojnim gradovima zabranile prosvjede u središtima. U Parizu vlasti dozvoljavaju samo sindikalnu povorku na ograničenoj ruti, dok su zahtjeve glavnog studentskog sindikata UNEF i pokreta žutih prsluka odbile. Unatoč zabranama, studentske organizacije najavljuju da će ipak izaći na ulice nakon što su pregovori s Macronom u petak ostavili dio predstavnika nezadovoljnim, iako im je predsjednik obećao reformu sveučilišnog upisnog sustava.

Pariški muzeji Louvre, Orsay i Picasso ostat će zatvoreni u subotu zbog sigurnosnih razloga. Prestižni sajam umjetnosti Art Basel također je otkazao svoj program za vikend. Uz to, liga je odgodila nogometnu utakmicu između pariškog kluba PSG i Lyona koja se trebala igrati u nedjelju. Poslodavci su upozorili vlasnike trgovina da ne otvaraju svoja vrata, sjećajući se prošlog vikenda kada su izgrednici opljačkali ili uništili više od tri tisuće poslovnih prostora.

Foto: Florion Goga

Prosvjedni val prelazi francuske granice

Nemiri u Francuskoj poslužili su kao inspiracija prosvjednicima u drugim europskim zemljama. Tijekom vikenda organizatori najavljuju masovna okupljanja u Italiji, Španjolskoj, Portugalu, Austriji i Albaniji. Ljudi izlaze na ulice zbog stambene krize, rezova u javnom sektoru i rastućih troškova života, a slike gorućih zgrada i sukoba s policijom brzo se šire društvenim mrežama.

Zastupnici u Europskom parlamentu izražavaju zabrinutost zbog situacije koja prelazi nacionalne granice. Mnogi strahuju da bi ovi nemiri mogli dodatno ojačati desne političke opcije širom kontinenta. U Francuskoj, stranka Nacionalno okupljanje Marine Le Pen već bilježi rast popularnosti, a ovog vikenda njezini članovi održavaju kongres u Orleansu pred tisućama pristaša, što dodatno podiže tenzije i stvara rizik od sukoba s ljevičarskim protuprosvjednicima.