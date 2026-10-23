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ŠIRI SE VAL PROTESTA

VIDEO EUROPA IZLAZI NA ULICE Francuzi šalju 70.000 policajaca na ulice, prosvjedi u nizu država

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 4 min
VIDEO EUROPA IZLAZI NA ULICE Francuzi šalju 70.000 policajaca na ulice, prosvjedi u nizu država
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Foto: Reuters
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Francuska vlada pokušava izbjeći ponavljanje uličnog nasilja koje je prošlog vikenda šokiralo zemlju. Tijekom vikenda organizatori najavljuju masovna okupljanja u Italiji, Španjolskoj, Portugalu, Austriji i Albaniji.

Francuske vlasti odlučile su rasporediti oko 70.000 policajaca diljem zemlje uoči novog vikenda prosvjeda. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez upozorava na opasnost od ekstremno lijevih skupina, a val nezadovoljstva prelijeva se i na druge europske prijestolnice.

FILE PHOTO: Pepper spray canisters on display in the window of a gun shop in Paris Lyon prepares for a second day of nationwide protests FILE PHOTO: Pepper spray canisters on display in the window of a gun shop in Paris
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Foto: Abdul Saboor

Strah od novih nereda i pljački

Francuska vlada pokušava izbjeći ponavljanje uličnog nasilja koje je prošlog vikenda šokiralo zemlju. Tada su mirni prosvjedi zbog visokih troškova života prerasli u pljačke i palež u Parizu, Marseilleu, Lyonu i drugim gradovima. Policija je uhitila gotovo 2500 ljudi, dok je oko tisuću policajaca zadobilo ozljede. Zbog toga će na ulicama biti 70.000 pripadnika snaga sigurnosti, a operacija uključuje elitne jedinice, oklopna vozila, vodene topove, helikoptere i dronove.

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Prosvjedi u Francuskoj i Italiji VIDEO
Prosvjedi u Francuskoj i Italiji | Video: 24sata/Reuters
PROSVJEDI SE PRETVORILI U NASILJE Macron zabranio 'nezakonite prosvjede', za kaos krivi krajnju ljevicu: Žele srušiti Republiku!
Macron zabranio 'nezakonite prosvjede', za kaos krivi krajnju ljevicu: Žele srušiti Republiku!

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez izjavio je da su na društvenim mrežama primijetili brojne pozive ekstremno lijevih pokreta na nasilje i napade na javne zgrade.

​- Ne govorimo o mirnoj i prijateljskoj demonstraciji. Bit ćemo beskompromisni prema izgrednicima, pljačkašima i svima koji čine nasilje - poručio je Nunez novinarima nakon sastanka s predsjednikom Emmanuelom Macronom.

ZATVARAJU DUĆANE I MUZEJE FOTO Francuzi strepe od vala nasilja, ovako izgledaju ulice Pariza uoči novih prosvjeda
FOTO Francuzi strepe od vala nasilja, ovako izgledaju ulice Pariza uoči novih prosvjeda
Nationwide protests in France against the cost of living
Foto: Abdul Saboor

Zatvoreni muzeji i otkazane utakmice

Iz straha od novog kaosa, vlasti su u brojnim gradovima zabranile prosvjede u središtima. U Parizu vlasti dozvoljavaju samo sindikalnu povorku na ograničenoj ruti, dok su zahtjeve glavnog studentskog sindikata UNEF i pokreta žutih prsluka odbile. Unatoč zabranama, studentske organizacije najavljuju da će ipak izaći na ulice nakon što su pregovori s Macronom u petak ostavili dio predstavnika nezadovoljnim, iako im je predsjednik obećao reformu sveučilišnog upisnog sustava.

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Prosvjedi izbili i u Grčkoj

Pariški muzeji Louvre, Orsay i Picasso ostat će zatvoreni u subotu zbog sigurnosnih razloga. Prestižni sajam umjetnosti Art Basel također je otkazao svoj program za vikend. Uz to, liga je odgodila nogometnu utakmicu između pariškog kluba PSG i Lyona koja se trebala igrati u nedjelju. Poslodavci su upozorili vlasnike trgovina da ne otvaraju svoja vrata, sjećajući se prošlog vikenda kada su izgrednici opljačkali ili uništili više od tri tisuće poslovnih prostora.

Albanian students hold an anti-government protest in Tirana
Foto: Florion Goga

Prosvjedni val prelazi francuske granice

Nemiri u Francuskoj poslužili su kao inspiracija prosvjednicima u drugim europskim zemljama. Tijekom vikenda organizatori najavljuju masovna okupljanja u Italiji, Španjolskoj, Portugalu, Austriji i Albaniji. Ljudi izlaze na ulice zbog stambene krize, rezova u javnom sektoru i rastućih troškova života, a slike gorućih zgrada i sukoba s policijom brzo se šire društvenim mrežama.

Zastupnici u Europskom parlamentu izražavaju zabrinutost zbog situacije koja prelazi nacionalne granice. Mnogi strahuju da bi ovi nemiri mogli dodatno ojačati desne političke opcije širom kontinenta. U Francuskoj, stranka Nacionalno okupljanje Marine Le Pen već bilježi rast popularnosti, a ovog vikenda njezini članovi održavaju kongres u Orleansu pred tisućama pristaša, što dodatno podiže tenzije i stvara rizik od sukoba s ljevičarskim protuprosvjednicima.

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