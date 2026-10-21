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STUDENTI I PROFESORI

Prosvjedi izbili i u Grčkoj

Piše HINA,
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Prosvjedi izbili i u Grčkoj
Foto: Stelios Misinas
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Oko 10.000 prosvjednika, među kojima je bilo puno učenika i studenata, okupilo se na mirnim demonstracijama u središtu Atene i u predgrađima

Tisuće studenata i nastavnika izašlo je u srijedu na ulice širom Grčke tražeći veće državno financiranje obrazovanja, kvalitetnije objekte i učionice koje neće biti prenapučene, u čemu se slažu s prosvjednicima iz drugih europskih zemalja.

Oko 10.000 prosvjednika, među kojima je bilo puno učenika i studenata, okupilo se na mirnim demonstracijama u središtu Atene i u predgrađima, objavila je policija.

Drugi su se pridružili skupovima u gradovima u cijeloj zemlji, izražavajući na taj način solidarnost s prosvjedima u Francuskoj i drugdje u Europi gdje se demonstrira zbog sve većih troškova života i zbog, kako su istaknuli - urušavanja uvjeta školovanja. 

Prosvjedi dodatno opterećuju vladu desnog centra premijera Kiriakosa Micotakisa koju sredinom 2027. čekaju izbori, dok se Grci bore sa stagnirajućim plaćama, visokim najamninama i sve većim energetskim troškovima nakon višegodišnje dužničke krize zemlje.

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"Od Grčke do Francuske želimo javno i besplatno obrazovanje", skandirali su prosvjednici okupljajući se pred zgradom parlamenta.

Poremećen rad državnih škola i bolnica

Rad državnih škola i bolnica u srijedu je bio poremećen jer su se neki učitelji osnovnih škola i liječnici odazvali prosvjedima, izražavajući tako nezadovoljstvo zbog loših plaća i nedostatka osoblja.

Ministrica obrazovanja Sofia Zaharaki prije prosvjeda je rekla da čuje zahtjeve studenata.

Priznala je da troškovi stanovanja predstavljaju pritisak na grčka kućanstva te kazala da su u tijeku projekti vrijedni više od 733 milijuna eura, a riječ je o izgradnji novih studenskih domova i dogradnji postojećih objekata.

Grčka se oporavila od dužničke krize koja je trajala od 2009. do 2018. kada su plaće i rashodi za obrazovanje smanjeni u sklopu mjera štednje u zamjenu za tri međunarodna paketa pomoći vrijedna oko 290 milijardi eura.

Plaće su od tada porasle, ali stvarna kupovna moć mnogih Grka i dalje je među najnižima u EU-u i pretrpjela je nov udarac zbog sve veće inflacije i naglog porasta cijena goriva povezanih s ratom u Iranu.

Prosječna mjesečna plaća je oko 1500 eura, a cijene najamnina vrtoglavo rastu pa si mnogi mladi Grci više ne mogu priuštiti stanovanje u gradovima.

Prosvjedi održani posljednjih mjeseci u Grčkoj bili su uglavnom mirni. Vlada premijera Micotakisa izjavila je da će državne subvencije i ostala pomoć, namijenjene potpori kućanstvima i tvrtkama suočenim sa sve većim izdacima za energiju, dosegnuti iznos od oko milijardu eura.

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