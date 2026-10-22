Macron zabranio 'nezakonite prosvjede', za kaos krivi krajnju ljevicu: Žele srušiti Republiku!

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u četvrtak da će "nezakoniti" prosvjedi idućih dana biti zabranjeni te je za nerede i pljačke proteklog vikenda okrivio "pobunjeničke" ekstremno lijeve skupine i izgrednike.

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Govoreći nakon sastanka s voditeljima obavještajnih službi i ministrima, Macron je rekao da će prosvjedi koje organiziraju skupine poput sindikata biti dopušteni, ali bi mogli biti preusmjereni na zamjenske rute kako bi se zaštitili poslovni objekti.

"Prošle subote imali smo politička i pobunjenička djela ekstremno lijevih skupina čiji je cilj rušenje Republike", rekao je Macron.

Macron je to izjavio u trenutku kada se vlasti diljem zemlje pripremaju za nove prosvjede nakon jednih od najtežih gradskih nemira u zemlji u posljednjih nekoliko godina.

Svi prosvjedi planirani za subotu u Lyonu, drugome po veličini francuskom gradu, zabranjeni su, priopćile su lokalne vlasti. Unatoč tome, novi se prosvjedi već organiziraju uoči vikenda za koji se dužnosnici pribojavaju da bi mogao biti iznimno napet.

Glavni francuski studentski sindikat, UNEF, pozvao je na okupljanja u subotu, a pokret Žuti prsluci, protuestablišmentska snaga nastala 2018. godine, prijavio je planove za prosvjed u središtu Pariza.

Trgovine u središtu Pariza počele su zaštićivati svoje izloge drvenim pločama za slučaj izbijanja nasilja. Proizvođač luksuzne robe Hermès priopćio je da je pojačao sigurnosne mjere u svojim trgovinama u zemlji.

Drugdje u zemlji, vlasti u sjevernom gradu Orléansu pripremaju se za moguće nemire jer krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje treba održati godišnji skup, a sindikati i lijeve skupine planiraju prosvjede.

Studentski prosvjed sazvan za četvrtak u Parizu zabranjen je, no postaje podzemne željeznice u središtu grada ipak su zatvorene jer se očekuju neprijavljena okupljanja.

Francusku su 17. listopada potresli jedni od najtežih gradskih nemira u posljednjih nekoliko godina, koji su izbili na rubovima nacionalnih prosvjeda, što je razotkrilo dubinu nezadovoljstva javnosti i otvorilo pitanja o sposobnosti sigurnosnih službi da očuvaju red.

Dvije su osobe uhićene zbog podmetanja požara u gradskoj vijećnici u Limogesu, objavili su francuski dužnosnici i mediji.

Treća uzastopna noć lokalnog policijskog sata protekla je bez većih izgreda na područjima pogođenima nasiljem, što je vladi donijelo kratak predah uoči vikenda.

Nemiri su razotkrili dublje nezadovoljstvo u Francuskoj, gdje nagli rast troškova energije, pritisak na kućne proračune i zabrinutost zbog pogoršanja javnih usluga izazivaju sve veće nezadovoljstvo među radnicima i mladima.

Francuska politička scena također je potonula u oštra međusobna optuživanja, pri čemu vlada optužuje ekstremno lijeve političke skupine za raspirivanje nemira.

Naglašavajući zabrinutost ulagača, prinosi na francuske desetogodišnje državne obveznice porasli su u četvrtak iznad prinosa na usporedive američke državne obveznice, prvi put od 2013. godine.