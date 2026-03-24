VIDEO Evo kako će se voziti po Vukovarskoj kad krenu radovi

Piše Emirat Asipi, Antonela Šaponja,
Radovi započinju već krajem ožujka, no njihov intenzitet i najveći utjecaj na promet očekuje se tijekom ljetnih mjeseci, kada je zbog školskih praznika manji prometni pritisak

Grad Zagreb najavio je opsežan val infrastrukturnih radova koji će se tijekom proljeća i ljeta 2026. odvijati na više desetaka lokacija, s naglaskom na prometnice, tramvajsku infrastrukturu, vodovod, plinovod i mostove. Radovi započinju već krajem ožujka, no njihov intenzitet i najveći utjecaj na promet očekuje se tijekom ljetnih mjeseci, kada je zbog školskih praznika manji prometni pritisak. Popis svih radova pogledajte ovdje.

Najraniji radovi počinju već 28. ožujka na Ulici grada Vukovara, gdje kreće priprema za rekonstrukciju magistralnog i vodoopskrbnog cjevovoda na dionici od Ozaljske ulice do Savske ceste. A kako će izgledati promet na toj ulici, pogledajte u simulaciji dinamičkog upravljanja prometom u Ulici grada Vukovara koju je predstavio Grad Zagreb.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pripremni zahvati (prijekopi i prespoji) izvode se 28. i 29. ožujka, a od 30. ožujka radovi se šire na raskrižje Krapinske i Ozaljske. Glavnina radova na Vukovarskoj, na potezu od Ulice Florijana Andrašeca prema zapadu, trajat će od 11. travnja do početka lipnja, nakon čega slijedi nastavak od Andrašeca prema Savskoj cesti.

Nakon završetka radova na cjevovodu, tijekom ljetnih mjeseci planirano je i uređenje kolnika na istoj dionici, od Ozaljske do Ulice Florijana Andrašeca, uključujući proširenje pješačko-biciklističke infrastrukture.

Na raskrižju Ulice grada Vukovara i Savske ceste od 1. srpnja do 15. kolovoza 2026. izvodit će se radovi na tramvajskoj infrastrukturi gdje će biti napravljena zamjena četiri skretnice i tri križališta, uz rekonstrukciju kolosijeka i betonskih ploča.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

