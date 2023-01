VIDEO Frizerka koju su kaznili: 'Išla sam na ruku potrošača. To je nepravedni udarac na firmu!

Bojanje kose s 19 eura i 91 cent na 20 eura. Žensko šišanje sa 6 eura i 64 centa na 7 eura. Za to poskupljenje vlasnici frizerskog salona u Zagrebu, Sabini Samardžiji, isporučena je maksimalna moguća kazna - 3.300 eura. Mostov Zvonimir Troskot dao joj je podršku.

- Obrtnici i poduzetnici, pogotovo oni mali, su objekti progona i bičevanja i na njih se svaljuje sveukupna odgovornosti ekonomske politike vladajuće stranke i lokalnih šerifa. Njima su cijene narasle u Čistoći dvostruko, u Elektri trostruko, materijali višestruko, prirezi i porezi su im narasli, a sad im dolaze inspektori, ekonomska Udba, koja ih maltretira i izdaje neustavna i protuzakonita rješenja. Nije normalno - poručio je.

Dok se "udara" male, naglasio je, veliki se ni ne nadziru.

- Ovakve žestine od strane vladajućih nismo primijetili, primjerice, kod velikih banaka koje su, također, povećale svoje naknade za platni promet pa je to poraslo s dvije kune na 30 centi. Nismo vidjeli da su inspektorat, ta ekonomska Udba, ili HNB išli u izvid i provjerili njihove cijene. Nismo vidjeli to ni kod telekoma, energetskih kompanija, vjetroelektrana, koje su iz poticaja izlazile da bi sada ulazile na burzu i prodavale struju po višestruko većim cijenama. To je velika nepravda, selektivno vođenje ekonomske politike - istaknuo je Troskot upozorivši kako će se kažnjavanjem poduzetnika i obrtnika i petljanjem u tržište ubrzati recesija.

- 60 posto što ostvare naši poduzetnici i obrtnici uplaćuju državi i onda se postavlja pitanje na što se troši taj novac. Na lokalne moćnike koji ga troše na prostitutke i provode po Zapadnoj Europi, pa vidimo da izlaze van ruske jahte da nitko za to ne odgovara, na korupciju nestaje 60 milijardi kuna, ali će se sve to svaliti na poduzetnike i obrtnike zbog neodgovornog uvođenja u eurozonu. Bilo bi dosta tog maltretiranja, uvođenja tog ekonomskog socijalizma, uplitanja države koja živi na grbači svih nas. Poduzetnici i obrtnici su kičma svakog normalnog gospodarstva i ovo što se radi da se na ovakav način tretira te ljude, koji pune proračun, ne vodi nigdje već se samo ubrzava proces recesije koji je započeo u EU - poručio je naglasivši da inspektori ne kažnjavaju one s članskom iskaznicom HDZ-a.

- Kad inspektorat dolazi kod obrtnika i poduzetnika koji imaju članske iskaznice, to se oprašta, a kažnjavaju se ljudi koji su slobodni i koji su neovisni o vladajućoj stranci. Ovo nije razdoblje prije 91. godine nego je ovo slobodna zemlja, želimo slobodnu ekonomsku politiku, a ne da se vraćamo u SSSR ili neka druga vremena - kazao je Troskot.

Sabina Samardžija, vlasnica frizerskog salona, kaznu od 3300 eura je dobila jer je na dvije stavke povisila cijenu između devet i 40 centi jer je cijena materijala koje nabavlja, istaknula je, proteklu godinu porasla za pet do 10 posto.

- Nisam dobila opomenu nego mi se odmah uručila najgora moguća verzija, a to je prekršaj i krivnja. To je udarac na moju firmu i moju egzistenciju nepravedno. Informirali smo se sa svih mogućih strana u godinu dana koja su naša prava kad uđemo u eurozonu. Ja sam zbrojila sve svoje troškove, koji su godinu dana rasli, i formirala cijene u novoj godini na osnovu toga, ažurirala sam ih minimalno. Žao mi je što se uzela stavka koja je bila ažurirana na više i to za par centi, a nisu se uzele one koje su ažurirane na niže, na korist potrošača. Mi iz uslužnih djelatnosti najviše i pazimo na svoje potrošače jer od njih živimo i njihov povratak znači da im nisam nanijela nikakvu nepravdu za koju me se tereti - poručila je.

Na rješenje inspektorata se žalila, a cijene vratila na onaj iznos prije 1. siječnja.

- Poslala sam prigovor na sud u kojem molim da me se pozove da se mogu izjasniti pa će oni odlučiti radi li se o prekršaju ili ne. I drugo, grešku za koju me se tereti sam ispravila, te dvije stavke smo vratili na staro i ja sad čekam. No, ja imam pravo svoju cijenu korigirati, ja s njom konkuriram na tržištu, a na vama je hoćete li doći ili ne, a vidimo sad da i u Makarskoj imamo sličan slučaj kao moj - kazala je.

