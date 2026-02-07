VIDEO Frontalni sudar kod Biograda: Ima ozlijeđenih

Dva automobila frontalno su se sudarila u Kakmi kod Biograda, a od benkovačkih vatrogasaca doznajemo kako ima ozlijeđenih, no detalji još nisu poznati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:32 Prometna nesreća kod Biograda | Video: čitatelj/24sata

- Radi se o frontalnom sudaru i ima ozlijeđenih. Izašli smo na teren kako bi oslobodili putnike iz automobila - rekli su nam iz JVP-a Benkovac.