VIDEO Golim rukama ispod tone ruševina izvukli bebu i čovjeka u Kolumbiji: Počela je plakati...

Brian Osorio Zuluaga bio je na poslu kada je snažan potres pogodio kolumbijski Cali. Sjeo je na motocikl i krenuo prema domu, no putem je ugledao prizor koji ga je zaustavio – peterokatnica stambenog kompleksa La Torre del Limonar potpuno se urušila. Odmah je prišao ruševinama i počeo dozivati ljude koji bi mogli biti zatrpani. Nakon nekoliko trenutaka zamolio je okupljene za tišinu, tada je začuo jedva čujan glas.

- Da, ovdje sam. S bebom sam - odgovorio je muškarac iz ruševina.

Osorio i još sedam ljudi odmah su krenuli u akciju. Pokušavali su ukloniti komade betona i doći do muškarca i djeteta, no put im je zapriječila golema betonska ploča.

- Svi smo zajedno podigli – jedan, dva, tri, gore - ispričao je Osorio za CNN.

Ploča je ipak bila preteška da bi je mogli potpuno maknuti. Nekoliko ljudi zato ju je držalo podignutom, dok su drugi pokušavali očistiti prolaz do bebe.

A onda su ugledali njezinu glavicu.

- Možete vidjeti bebinu malu glavu tamo, u tom trenutku izgledala je pomalo ljubičasto jer nije mogla disati - rekao je Osorio.

Spasioci su nastavili uklanjati ruševine, a tada se dogodilo ono čemu su se svi nadali.

- Kad smo počeli uklanjati ruševine, dijete je počelo plakati... i počelo je disati - dodaje.

Osorio je uspio izvući dječaka iz ruševina. Uzeo ga je u naručje i predao policajcu, koji ga je odnio do vozila hitne pomoći. Vatrogasci su potom uspjeli izvući i muškarca koji je bio s bebom.

U ruševinama je Osorio vidio odjeću, cipele i plišanu igračku prekrivene prašinom. Prizor ga je, kaže, natjerao da razmišlja o ljudima koji bi još mogli biti zatrpani.

Još nije uspio stupiti u kontakt s muškarcem kojeg je spasio zajedno s bebom te ne zna u kakvom su stanju. Nada se da su oboje dobro.

Ističe kako nijedna osoba sama ne bi mogla pomaknuti golemu betonsku ploču.

- Nijedna osoba sama nije mogla podići taj komad ruševine – bio je tako, tako težak - rekao je.

Smatra da su živote muškarca i bebe spasili svi ljudi koji su bez razmišljanja priskočili u pomoć.

- Bolje je djelovati nego samo stajati. Svaki doprinos pomaže - poručio je Osorio.