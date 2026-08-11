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KRATKO SE OGLASILA

Sofia Vergara uputila emotivnu poruku nakon strašnog potresa u Kolumbiji: 'Svi ćemo pomoći'

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Sofia Vergara uputila emotivnu poruku nakon strašnog potresa u Kolumbiji: 'Svi ćemo pomoći'
Foto: Mike Blake
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Nakon pjevačice Shakire se oglasila još jedna slavna Kolumbijka, Sofija Vergara. Ona je na društvenim mrežama napisala emotivnu poruku i poručila svojim sunarodnjacima da nisu sami

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Slavna kolumbijska glumica Sofia Vergara oglasila se na društvenim mrežama oko snažnog potresa koji je zatresao tu zemlju. U potresu jačine 7,4 prema Richteru je poginulo najmanje 132 ljudi, a više od 480 je ozlijeđeno. Vergara je uputila emotivnu poruku na Instagramu. 

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- Kao Kolumbijka, duboko osjećam bol našeg naroda nakon današnje strahote. Svima koji se danas boje, svima koji su toliko izgubili i svima koji traže svoje najmilije - niste sami. Svi ćemo pomoći, moliti se i, kao i uvijek, Kolumbija će nastaviti naprijed - poručila je. 

Foto: instagram

Ranije se oko potresa oglasila još jedna slavna Kolumbijka, pjevačica Shakira

- Draga Kolumbijo, moje srce je uz sve koji su danas osjetili ovaj potres i uz obitelji koje prolaze kroz ovako teške trenutke - poručila je na društvenim mrežama. 

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- U trenucima poput ovoga mi Kolumbijci znamo kako se okupiti i podržati jedni druge. Sva moja snaga i ljubav idu mojoj domovini -napisala je.

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