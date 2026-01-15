VIDEO Gori kuća u Hrvatskom Leskovcu, vatrogasci na terenu

U Hrvatskom Leskovcu večeras je izbio požar u jednoj obiteljskoj kući, javlja nam čitateljica.

- Gledam iz kuće, vidjela sam odmah kada je počelo. Vatrogasci su jako brzo došli. Sada se još uvijek jako dimi, vidim da vatrogasci i dalje polijevaju. Tamo živi dvoje ljudi, muškarac i žena, moja ih je majka vidjela i rekla mi da su izašli van, kažu da je vjerojatno krenulo od dimnjaka - kaže nam čitateljica.

Pokretanje videa... 00:55 Gori kuća u Hrvatskom Leskovcu | Video: Čitatelj 24sata

Informaciju su nam potvrdili i iz Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, gdje su rekli kako je požar zahvatio cijelo krovište i kako su započeli gašenje.

Na terenu je 20 vatrogasaca i pet vozila, a uz JVP Zagreb požar gase i DVD Botinec te DVD Blato.

