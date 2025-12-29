VIDEO Gorio auto u Dubravi

Obavijesti

BUKTINJA U ZAGREBU

Piše Marta Divjak,
Foto: 24sata

Vatrogasci iz JVP-a Zagreb požar su ugasili, a ozlijeđenih nije bilo

Zagrebački vatrogasci intervenirali su u ponedjeljak navečer u naselju Donja Dubrava nakon dojave o požaru koji je izbio na osobnom automobilu. Dojavu građana zaprimili su u 20.53 sati, a ozlijeđenih nije bilo.

Vatrogasci iz JVP-a Zagreb požar su ugasili, a potom odradili hlađenje.

