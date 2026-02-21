VIDEO Građani digli glas protiv sisačke farme pilića: 'Biti pored klaonice za mene je smrt!'

“Živim na 300 metara od zemljišta gdje bi trebala biti farma. To je smrt za mene, ali i sve Siščane jer će posjeći hrastovu šumu, istrijebiti životinje... Mi to nećemo dopustiti", poručila je Nada Teljaga iz Siska, jedna od građanki koje su jučer digle glas protiv, kako kažu, megaprojekta koji prijeti cijeloj županiji.

Više tisuća ljudi okupilo se na prosvjedu protiv gradnje farme i klaonice pilića koje ukrajinski investitor Premium Chicken Company, u vlasništvu hrvatskog društva Renaissance Capital d.o.o., planira u okolici Siska.

U organizaciji Zelena akcija, Prijatelji životinja te građanskih inicijativa "Siščani ne žele biti Smetlišćani" i "Sunjani ne žele biti smuljani", prosvjednici su se okupili na Tomislavovu trgu, a potom u koloni dugoj više od tisuću ljudi krenuli niz Tomislavac prema Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.

- Prosvjed je podržalo više od 150 organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa s područja cijele Hrvatske te mnogo međunarodnih organizacija - poručili su organizatori.

Povod izlasku na ulice bila je ovotjedna tribina u Sisku na kojoj su se udruge žestoko usprotivile projektu. S druge strane, predstavnici investitora tvrdili su da je riječ o investiciji vrijednoj 608 milijuna eura koja donosi gospodarski rast i nova radna mjesta.

Snježana Sužnjević Vago iz inicijative "Siščani ne žele biti Smetlišćani" kaže da su Sisak u zadnjih 30 godina "opustošila sva zla koja su postojala":

- Sad nam se nude čudnovate alternative kao spas jer mi smo 'socijala', 'neradnici'.

Predstavljajući zahtjeve okupljenih, Dora Sivka iz Zelene akcije zatražila je obustavu svih pokrenutih postupaka procjene utjecaja na okoliš, reviziju već izdanih rješenja te da država obustavi svaku potporu projektu.

Predsjednik udruge Prijatelji životinja, Luka Oman, dodao je da će ministar Vlajčić njihove zahtjeve proslijediti premijeru.

- Ljudi imaju pravo odbiti ‘mega zlo’ koje, kako tvrdi, može uništiti jednu županiju, a sutra i neku drugu - zaključio je Oman.