Obavijesti

News

Komentari 0
TISUĆE PROSVJEDNIKA U ZAGREBU

VIDEO Građani digli glas protiv sisačke farme pilića: 'Biti pored klaonice za mene je smrt!'

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 4 min
VIDEO Građani digli glas protiv sisačke farme pilića: 'Biti pored klaonice za mene je smrt!'
37
Zagreb: Prosvjed protiv kompleksa industrijskih megafarmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Više tisuća ljudi prosvjedovalo je protiv gradnje farme i klaonice pilića U Sisku

Admiral

Živim na 300 metara od zemljišta gdje bi trebala biti farma. To je smrt za mene, ali i sve Siščane jer će posjeći hrastovu šumu, istrijebiti životinje... Mi to nećemo dopustiti", poručila je Nada Teljaga iz Siska, jedna od građanki koje su jučer digle glas protiv, kako kažu, megaprojekta koji prijeti cijeloj županiji.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Prosvjed protiv kompleksa industrijskih megafarmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji Zagreb: Prosvjed protiv kompleksa industrijskih megafarmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji Zagreb: Prosvjed protiv kompleksa industrijskih megafarmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji
37
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Više tisuća ljudi okupilo se na prosvjedu protiv gradnje farme i klaonice pilića koje ukrajinski investitor Premium Chicken Company, u vlasništvu hrvatskog društva Renaissance Capital d.o.o., planira u okolici Siska.

Zagreb: Prosvjed protiv kompleksa industrijskih megafarmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji
Zagreb: Prosvjed protiv kompleksa industrijskih megafarmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji | Foto: Marko Seper/PIXSELL

U organizaciji Zelena akcija, Prijatelji životinja te građanskih inicijativa "Siščani ne žele biti Smetlišćani" i "Sunjani ne žele biti smuljani", prosvjednici su se okupili na Tomislavovu trgu, a potom u koloni dugoj više od tisuću ljudi krenuli niz Tomislavac prema Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.

Zagreb: Prosvjed protiv kompleksa industrijskih megafarmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji
Zagreb: Prosvjed protiv kompleksa industrijskih megafarmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Prosvjed je podržalo više od 150 organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa s područja cijele Hrvatske te mnogo međunarodnih organizacija - poručili su organizatori.

Povod izlasku na ulice bila je ovotjedna tribina u Sisku na kojoj su se udruge žestoko usprotivile projektu. S druge strane, predstavnici investitora tvrdili su da je riječ o investiciji vrijednoj 608 milijuna eura koja donosi gospodarski rast i nova radna mjesta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prosvjed protiv kompleksa industrijskih megafarmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji 06:48
Prosvjed protiv kompleksa industrijskih megafarmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji | Video: 24sata/Marko Šeper/Pixsell

Snježana Sužnjević Vago iz inicijative "Siščani ne žele biti Smetlišćani" kaže da su Sisak u zadnjih 30 godina "opustošila sva zla koja su postojala":

- Sad nam se nude čudnovate alternative kao spas jer mi smo 'socijala', 'neradnici'.

Predstavljajući zahtjeve okupljenih, Dora Sivka iz Zelene akcije zatražila je obustavu svih pokrenutih postupaka procjene utjecaja na okoliš, reviziju već izdanih rješenja te da država obustavi svaku potporu projektu.

Zagreb: Prosvjed protiv kompleksa industrijskih megafarmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji
Zagreb: Prosvjed protiv kompleksa industrijskih megafarmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Predsjednik udruge Prijatelji životinja, Luka Oman, dodao je da će ministar Vlajčić njihove zahtjeve proslijediti premijeru.

- Ljudi imaju pravo odbiti ‘mega zlo’ koje, kako tvrdi, može uništiti jednu županiju, a sutra i neku drugu - zaključio je Oman. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!
EVO KOLIKO ZARAĐUJE

SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!

Moj glas za ministra danas je glas za sve ljude koje njegov resor obuhvaća, a to su naše najranjivije skupine u društvu, rekla je
Eurojackpot 15. kolo: Ovo su izvučeni brojevi. Provjerite listić
REZULTATI EUROJACKPOTA

Eurojackpot 15. kolo: Ovo su izvučeni brojevi. Provjerite listić

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade (5+2)
FOTO Snježni kaos u Hrvatskoj: 'Nije samo Maribor zatrpan...'
POGLEDAJTE

FOTO Snježni kaos u Hrvatskoj: 'Nije samo Maribor zatrpan...'

Područje sjeverozapadne Hrvatske danas u 12.48 sati ostalo je bez struje zbog snježnog nevremena u Sloveniji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026