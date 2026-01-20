VIDEO Guverner HNB-a Boris Vujčić nakon velike vijesti: 'Zalagat ću se stabilnost cijena'

Ministri financija država članica europodručja (Eurogrupa) na sastanku održanom u Bruxellesu 19. siječnja nominirali su guvernera Hrvatske narodne banke, Borisa Vujčića, za funkciju potpredsjednika Europske središnje banke (ESB). Guverner HNB-a na ovu bi funkciju, nakon što odluku Eurogrupe potvrdi Europsko vijeće, trebao stupiti 1. lipnja 2026., po završetku mandata sadašnjeg potpredsjednika, Luisa de Guindosa.

Vujčić se tom prilikom obratio medijima, a HNB se oglasio priopćenjem...

"Zahvaljujem ministrima financija država članica europodručja na nominaciji, odnosno na ukazanom povjerenju. Jednako tako zahvalio bih i Vladi RH, kao i Stalnom predstavništvu Hrvatske pri EU, što su me podržali, a naročito premijeru Andreju Plenkoviću i ministru financija Marku Primorcu na aktivnoj potpori da preuzmem ovu dužnost", istaknuo je tim povodom guverner HNB-a.

Boris Vujčić bit će prva osoba iz srednje i istočne Europe koja će obnašati funkciju u Izvršnom odboru ESB-a od njegova osnutka prije više od 25 godina, što ovom izboru daje dodatnu važnost.

"Ova nominacija je i priznanje za dugogodišnji rad Hrvatske narodne banke, za uspješno uvođenje eura u Hrvatskoj te za doprinos naše zemlje u funkcioniranju europodručja. Svjestan sam odgovornosti koju nosi funkcija potpredsjednika Europske središnje banke i, ako Europsko vijeće potvrdi moje imenovanje, nastavit ću se zalagati za stabilnost cijena, otpornost financijskog sustava i povjerenje građana u euro u cijelom europodručju. Svoju dužnost kao guverner HNB-a nastavit ću odgovorno obavljati sve do stupanja na novu dužnost. Ovom prilikom želim zahvaliti svim zaposlenicima HNB-a na dosadašnjem predanom radu i trudu, jer ovo je i njihov uspjeh", naglasio je Boris Vujčić.

- Sukladno članku 283. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, postupak imenovanja nastavlja se sljedećim koracima, pišu iz HNB-a...

Veljača – ožujak 2026.: Europski parlament (Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku – ECON) održat će saslušanje s guvernerom HNB-a. Upravno vijeće ESB-a donijet će svoje mišljenje o nominaciji guvernera Vujčića.

Ožujak 2026.: Europski parlament dat će svoje mišljenje o nominaciji guvernera HNB-a na plenarnoj sjednici.

Ožujak 2026.: Europsko vijeće (predsjednici država i vlada) donosi konačnu odluku o imenovanju Borisa Vujčića.

1. lipnja 2026.: Preuzimanje dužnosti potpredsjednika ESB-a.

- Hrvatska narodna banka nastavit će pravovremeno izvještavati javnost o svim proceduralnim odlukama u ovom postupku - stoji u priopćenju HNB-a...