Obavijesti

News

Komentari 3
NOMINIRAN ZA POTPREDSJEDNIKA ECB-A

VIDEO Guverner HNB-a Boris Vujčić nakon velike vijesti: 'Zalagat ću se stabilnost cijena'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Guverner HNB-a Boris Vujčić nakon velike vijesti: 'Zalagat ću se stabilnost cijena'
Zagreb: Boris Vujčić obratio se medijima nakon što je izabran za potpredsjednika Europske središnje banke | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Svoju dužnost kao guverner HNB-a nastavit ću odgovorno obavljati sve do stupanja na novu dužnost. Ovom prilikom želim zahvaliti svim zaposlenicima HNB-a, kazao je Vujčić...

Admiral

Ministri financija država članica europodručja (Eurogrupa) na sastanku održanom u Bruxellesu 19. siječnja nominirali su guvernera Hrvatske narodne banke, Borisa Vujčića, za funkciju potpredsjednika Europske središnje banke (ESB). Guverner HNB-a na ovu bi funkciju, nakon što odluku Eurogrupe potvrdi Europsko vijeće, trebao stupiti 1. lipnja 2026., po završetku mandata sadašnjeg potpredsjednika, Luisa de Guindosa.

Vujčić se tom prilikom obratio medijima, a HNB se oglasio priopćenjem...

POGLEDAJTE VIDEO:

"Zahvaljujem ministrima financija država članica europodručja na nominaciji, odnosno na ukazanom povjerenju. Jednako tako zahvalio bih i Vladi RH, kao i  Stalnom predstavništvu Hrvatske pri EU, što su me podržali, a naročito premijeru Andreju Plenkoviću i ministru financija Marku Primorcu na aktivnoj potpori da preuzmem ovu dužnost", istaknuo je tim povodom guverner HNB-a.

Boris Vujčić bit će prva osoba iz srednje i istočne Europe koja će obnašati funkciju u Izvršnom odboru ESB-a od njegova osnutka prije više od 25 godina, što ovom izboru daje dodatnu važnost.

GUVERNER HNB.A Može slaviti: Borisa Vujčića nominirali za potpredsjednika Europske središnje banke
Može slaviti: Borisa Vujčića nominirali za potpredsjednika Europske središnje banke

"Ova nominacija je i priznanje za dugogodišnji rad Hrvatske narodne banke, za uspješno uvođenje eura u Hrvatskoj te za doprinos naše zemlje u funkcioniranju europodručja. Svjestan sam odgovornosti koju nosi funkcija potpredsjednika Europske središnje banke i, ako Europsko vijeće potvrdi moje imenovanje, nastavit ću se zalagati za stabilnost cijena, otpornost financijskog sustava i povjerenje građana u euro u cijelom europodručju. Svoju dužnost kao guverner HNB-a nastavit ću odgovorno obavljati sve do stupanja na novu dužnost. Ovom prilikom želim zahvaliti svim zaposlenicima HNB-a na dosadašnjem predanom radu i trudu, jer ovo je i njihov uspjeh", naglasio je Boris Vujčić.

MEĐUNARODNI USPJEH Plenković i Primorac čestitali Vujčiću: 'Veliko priznanje za RH'
Plenković i Primorac čestitali Vujčiću: 'Veliko priznanje za RH'

- Sukladno članku 283. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, postupak imenovanja nastavlja se sljedećim koracima, pišu iz HNB-a...

  • Veljača – ožujak 2026.: Europski parlament (Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku – ECON) održat će saslušanje s guvernerom HNB-a. Upravno vijeće ESB-a donijet će svoje mišljenje o nominaciji guvernera Vujčića.
  • Ožujak 2026.: Europski parlament dat će svoje mišljenje o nominaciji guvernera HNB-a na plenarnoj sjednici.
  • Ožujak 2026.: Europsko vijeće (predsjednici država i vlada) donosi konačnu odluku o imenovanju Borisa Vujčića.
  • 1. lipnja 2026.: Preuzimanje dužnosti potpredsjednika ESB-a.

 - Hrvatska narodna banka nastavit će pravovremeno izvještavati javnost o svim proceduralnim odlukama u ovom postupku - stoji u priopćenju HNB-a...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Lokvarski kalendar precizniji je od Vakule: 'Pravo ljeto stiže tek u kolovozu, a zna se i za snijeg'
PUČKA NARODNA PROGNOZA

Lokvarski kalendar precizniji je od Vakule: 'Pravo ljeto stiže tek u kolovozu, a zna se i za snijeg'

Lokvarski kalendar temelji se na narodnoj meteorologiji, mudrosti starih ljudi, koji su živjeli u skladu s prirodom, i sve bilježili. Po ‘savjet’ u Lokve znao je doći i Zoran Vakula...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
'NA ZAHTJEV AMERIKANACA'

Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.
General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'
DOZNAJEMO

General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'

Prema sudskom registru, general Gotovina u tvrtki ima funkciju prokurista, a istu ulogu dijeli s još dvojicom partnera. Temeljni kapital nove tvrtke je 100.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026