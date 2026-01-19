Obavijesti

News

Komentari 8
GUVERNER HNB.A

Može slaviti: Borisa Vujčića izabrali za potpredsjednika Europske središnje banke

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Može slaviti: Borisa Vujčića izabrali za potpredsjednika Europske središnje banke
Zagreb: Boris Vujčić o godišnjem izvješću Hrvatske narodne banke | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Vujčić je u finalu dobio potrebnu kvalificiranu većinu glasova država članica eurozone od najmanje 16 zemalja koje predstavljaju najmanje 65 posto stanovništva

Admiral

Ministri financija zemalja eurozone na sastanku Eurogrupe u Bruxellesu izabrali su Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke, za potpredsjednika Europske središnje banke (ECB), piše HRT.

Vujčić je u finalu dobio potrebnu kvalificiranu većinu glasova država članica eurozone od najmanje 16 zemalja koje predstavljaju najmanje 65 posto stanovništva.

POŽELJNA POZICIJA Boris Vujčić među 6 kandidata u utrci za potpredsjednika ESB-a
Boris Vujčić među 6 kandidata u utrci za potpredsjednika ESB-a

Vujčić je pobijedio među šest kandidata, među kojima su bili predstavnici Finske, Latvije, Estonije, Litve i Portugala. Trenutačni potpredsjednik ECB-a, čiji mandat istječe potkraj svibnja ove godine, je Španjolac Luis de Guindos.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?
ZANIMLJIVO SVJEDOČENJE

Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Zdravku i Zoranu te Damiru Vrbanoviću na Županijskom sudu u Osijeku traje suđenje za izvlačenje novca iz Dinama...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
'NA ZAHTJEV AMERIKANACA'

Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026