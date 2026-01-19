Vujčić je u finalu dobio potrebnu kvalificiranu većinu glasova država članica eurozone od najmanje 16 zemalja koje predstavljaju najmanje 65 posto stanovništva
Može slaviti: Borisa Vujčića izabrali za potpredsjednika Europske središnje banke
Ministri financija zemalja eurozone na sastanku Eurogrupe u Bruxellesu izabrali su Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke, za potpredsjednika Europske središnje banke (ECB), piše HRT.
Vujčić je u finalu dobio potrebnu kvalificiranu većinu glasova država članica eurozone od najmanje 16 zemalja koje predstavljaju najmanje 65 posto stanovništva.
Vujčić je pobijedio među šest kandidata, među kojima su bili predstavnici Finske, Latvije, Estonije, Litve i Portugala. Trenutačni potpredsjednik ECB-a, čiji mandat istječe potkraj svibnja ove godine, je Španjolac Luis de Guindos.
