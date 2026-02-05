VIDEO Gužva na Velebitu: Medo i ekipa i lokva koja život znači!

Jedna lokva puno korisnika. Na kršu voda nikad nije nešto što se podrazumijeva, napisali su u uvodu svoje objave na Facebooku iz Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.

Objasnili su da u surovim uvjetima kakve nalazimo i na području Sjevernog Velebita, jedna lokva može biti ključna za brojne vrste. Može biti izvor pitke vode za ptice i sisavce, mjesto razmnožavanja vodozemaca te stanište bogatog svijeta beskralježnjaka. Budući da su takva mjesta rijetka, životinje s vrlo širokog područja gravitiraju prema jednoj jedinoj lokvi.

Njihove kamere snimile su medvjeda, srnu, divlje svinje i ptičice kako koriste isti izvor vode.

- Zato kad sljedeći put naiđete na lokvu, znajte to nisu samo barice, već okupljališta divljih stanovnika planine, ulaz slobodan, buka dopuštena, a dress code prirodan - zaključili su na kraju objave.