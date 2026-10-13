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Jandroković morao intervenirati

VIDEO Hajdaš Dončić pričao o Marici, Slavku i Anti u Saboru. HDZ-ovci prasnuli u smijeh

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO Hajdaš Dončić pričao o Marici, Slavku i Anti u Saboru. HDZ-ovci prasnuli u smijeh
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Foto: Saborska TV
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Zastupnik Siniša Hajdaš Dončić u Saboru je iznio teške životne uvjete građana, no njegovi su se govori naišli na smijeh i ometanje HDZ-ovaca, što je izazvalo intervenciju predsjednika Sabora.

Zastupnici HDZ-a smijali su se i dobacivali tijekom govora predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića u Hrvatskom saboru, dok je govorio o građanima koji se zbog niskih primanja sve teže nose s rastućim troškovima života. Smijeh i buka iz HDZ-ovih klupa pojačali su se kada je spomenuo Maricu, izmišljeni primjer umirovljenice koja teško podmiruje svakodnevne troškove.

Zbog ometanja je morao intervenirati i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

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Dončić pričao o Marici, Slavku, Anti. Vladajući mu se smijali VIDEO
Dončić pričao o Marici, Slavku, Anti. Vladajući mu se smijali | Video: 24sata/Internet TV Hrvatskoga sabora

- Molim vas, molim vas, malo discipline - poručio je zastupnicima.

Hajdaš Dončić u Saboru je 25 minuta obrazlagao prijedlog oporbe za pokretanje pitanja povjerenja Vladi Andreja Plenkovića. Govor je započeo slučajem nezakonito odloženog otpada u Gospiću, za koji je ustvrdio da je posljedica nefunkcioniranja državnih institucija.

Potom se osvrnuo na stanje u zdravstvu i probleme s kojima se građani suočavaju u svakodnevnom životu. Kroz primjere Marice, Slavka i Ante opisao je kako niska primanja i sve veći troškovi utječu na život ljudi, ali i koliko se često moraju oslanjati na pomoć susjeda.

- Marica nam čita račune. Susjed Slavko živi preko puta. Manja mirovina, ista struja. I sad taj susjed Slavko više ne ide na kavu. Ne zato što ne voli kavu, već zato što je za njega kava stavka - rekao je Hajdaš Dončić.

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Govoreći o međusobnoj pomoći građana, naveo je i primjer Ante, koji se oslanja na susjede kako bi lakše prebrodio svakodnevne izazove.

- Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu. Ante će se snaći. Ali zapravo, to što se Ante snalazi, to vam nije sustav, to je susjedstvo - rekao je.

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Unatoč smijehu i dobacivanjima iz saborskih klupa, predsjednik SDP-a nastavio je govoriti o problemima građana. Poručio je kako solidarnost među susjedima ne može biti zamjena za odgovornost države i funkcioniranje institucija.

- Tu rupu ne popunjavaju susjedi. Ono što popunjavaju susjedi, to je ljudski. I to je dokaz da nešto ne valja. I zato vam Marica nije iznimka - poručio je Hajdaš Dončić.

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