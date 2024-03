VIDEO Hoće li uskoro stati kiša? 'Od količine oborina podivljale rijeke. Voda je došla do ceste'

To je manja rječica koja se inače sa ceste skoro i pa ne vidi, ali sad je došla skroz do ruba ceste. Samo što se ne prelije. Baš gledam sad i čini mi se kao da je još narasla iako je nedavno stala napokon padati kiša, kazao je čitatelj koji je snimio nabujalu rijeku Krapinicu na putu od Pojatnog do Zaboka.

Pokretanje videa... 01:03 Poplavljena polja uz cestu od WestGate-a prema Zaboku | Video: 24sata Video

U središnjoj Hrvatskoj kiša je neumorno padala cijeli ponedjeljak, i u noći s ponedjeljka na utorak što je dovelo do podizanja vodostaja rijeka i potoka.

Foto: DHMZ

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda su objavili da je najviše kiše palo u Varaždinu, gdje je u 24 sata zabilježeno 56,8 mm kiše. Na drugom mjestu se nalazi mjerna točka Puntijarka na Sljemenu. Ondje je u 24 sata palo 52 mm kiše, a u Krapini je zabilježeno 50,3 mm kiše.

DHMZ je za utorak najavio da će u središnjim dijelovima prevladavati oblačno vrijeme s mjestimice kišom. Najmanje kiše očekuje se na Jadranu. Ma jugu su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom.

- Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, na istoku lokalno na udare i jak. Na Jadranu sjeverozapadnjak i bura, u Dalmaciji ponegdje s jakim udarima, na krajnjem jugu još ujutro jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 11 i 16 °C - javlja DHMZ.