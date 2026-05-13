VOZI PO PRAVILIMA

VIDEO Hrvatska o ovome još samo sanja: Ovako izgleda vožnja u američkom robotaksiju

Isprobala sam Waymo robotaksi u Atlanti, gdje autonomni Jaguari već svakodnevno prevoze putnike bez vozača za upravljačem. Fascinantni softver u stvarnom vremenu prati pješake i prometu i pruža putnicima osjećaj sigurnosti. Iako je iskustvo malo bizarno i nešto sporije od klasične vožnje, ovaj futuristički taksi nudi jedinstven pogled na budućnost prometa.

ARMAGEDONSKO ORUŽJE

VIDEO Rusi testirali 'Sotonu'. Može izbrisati cijele gradove. Nosi 15 nuklearnih glava

Ruski sustav RS-28 Sarmat (kojeg NATO naziva Satan II) trenutačno je najmoćnija interkontinentalna balistička raketa na svijetu. Jedna raketa može nositi do 10 težih ili 15 lakših nuklearnih bojevih glava. Svaka od tih glava može se neovisno usmjeriti na različit cilj (grad). Procjenjuje se da je ukupna snaga koju jedna raketa može nositi oko 50 megatona. Za usporedbu, bomba bačena na Hirošimu imala je snagu od oko 15 kilotona. To znači da je jedan puni Sarmat teoretski više od 3000 puta jači od bombe iz Drugog svjetskog rata

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Kilogram trešanja kao kila janjetine! Vozili smo se u robotaksiju...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Vjetar nosio krovove zgrada i kuća u Zagrebu, Saru (18) u Slavoniji usmrtio drogirani vozač! Vozili smo se u robotaksiju u Americi. A kod nas doma - sulude cijene: Kila trešanja kao kila mlade janjetine!

PROMETNI KAOS

VIDEO Kamion se prevrnuo na A3: 'Pet sati čekamo u koloni. Sramota. Počeli su ga micati'

A3 - Kamion se prevrnuo na autocesti A3 između čvora Križ i čvora Popovača u utorak popodne. Promet je zatvoren, a brzo je nastala i kolona od pet kilometara u jednom i tri kilometra u drugom smjeru. "Pet sati čekamo u koloni. Ovo je sramota. Problem je gorivo koje istječe iz kamiona. Pokušavaju ga maknuti. Iz tog razloga ne puštaju nikoga proći. U koloni su obitelji s malenom djecom bez vode i hrane", ispričao nam je čitatelj koji je snimio micanje kamiona.

GUŽVE U ZAGREBU

VIDEO Pogledajte kolonu od 10 kilometara na obilaznici!

A3 - Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, kolona je oko 10 kilometara. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb istok u smjeru Bregane, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara po satu. "Kolona je nepregledna, sporo se voze", ispričao nam je čitatelj koji je snimio ogromnu gužvu.

NEVJEROJATNO

VIDEO Nije samo Seve vidjela snijeg u maju. Pogledajte zimske uvjete kod Gospića

GOSPIĆ - Pao je snijeg na cestama u gorju, javio je HAK. Naš čitatelj snimio je zimske uvjete na prijevoju Ljubovo kod Gospića. Zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici, Jadranskoj magistrali i na Krčkom mostu. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

