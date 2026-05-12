VELIKI TEST Bili smo u taksiju bez vozača: Evo koja je cijena vožnje i što je sve zabranjeno!

Dok se u Hrvatskoj o tome godinama samo razgovara, u američkoj Atlanti i nekoliko drugih saveznih država vožnja Waymom, vozilom bez vozača, postala je svakodnevica. Posjetila sam taj grad u saveznoj državi Georgiji i odlučila naručiti Uber do trgovine udaljene oko 3,5 kilometara, 15-ak minuta vožnje. Cijena za tu vožnju bila je 14 dolara, ista kao što bi bila s vozačem, a nekad je i jeftinija. Iako aplikacija nudi opciju da sami odaberete Waymo (autonomno vozilo), ja tu opciju nisam označila. Ipak, na moje iznenađenje, pred nas je stigao upravo on, robot taksi, marke Jaguar.