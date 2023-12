VIDEO Hrvoje Zovko o slučaju Matijanića: 'Ovo je jedan veliki igrokaz na koji nećemo pristati'

Splitsko tužiteljstvo je, nakon točno 16 mjeseci od tragične smrti novinara Vladimira Matijanića, okončalo provođenje izvida te donijelo državnoodvjetničku odluku. No, javnost će biti obaviještena o detaljima tek nakon što obitelj i životna partnerica preminulog novinara budu prvo upoznati sa sadržajem te odluke. Očekuje se pažljiva analiza i reakcije strane obitelji Matijanić, prije no što informacije postanu dostupne široj javnosti.

Na današnjoj konferenciji za medije govorio je i Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a.

- Ovo je jedan veliki igrokaz na koji mi ne želimo i nećemo pristati. Vladimir Matijanić je ubijen, ubio ga je sustav i netko mora odgovarati. Ono što se dogodilo Matijaniću, događa se mnogim hrvatskim građanima - rekao je i dodao da sve podsjeća na ono što se događalo prije nego što je Beroševo ministarstvo objavilo rezultate inspekcije, kada su 20 minuta prije presice kurirskom službom dostavili obavijest obitelji.

- Za nas je neupitna činjenica ne netko kriv i taj netko, bez obzira na to kako se zvao, mora odgovarati. Splitsku bolnicu vode ljudi koji su u vladajućem HDZ-u, pitanje je je li štite jedini druge. Mi ne možemo prihvatiti da je to nesretan slučaj. Netko mora odgovarati i ne to netko na dnu. Postoje ljudi koji su odgovorni u hijerarhiji - govori Zovko.

- Ne možemo i nećemo nikada pristati da se kaže bilo je sve ok i bio je nesretan slučaj. Dosađivat ćemo im koliko treba. Diljem ove zemlje događaju se zastrašujuće priče i netko mora odgovarati. I ljudi koji časno rade posao su žrtve nefunkcionalnog sustava i ljudi koje kadrovira politika - zaključuje.

O slućaju Matijanića oglasio se i DORH

- Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon provedenih izvida u predmetu zbog postojanja osnova sumnje da bi bilo počinjeno kazneno djelo nesavjesnog liječenja iz članka 181. st. 4. i st. 8. u svezi st. 1. Kaznenog zakona i teško kazneno djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 192. st. 3. u svezi st. 1. i čl. 183. Kaznenog zakona kojim je prouzročena smrt jedne osobe (novinar jednog internetskog portala) donijelo državnoodvjetničku odluku. Uvažavajući interes javnosti, ali poštujući prava oštećenika, državnoodvjetnička odluka je upućena podnositeljici kaznene prijave i roditeljima preminulog novinara. I tek će, nakon što oni po zaprimanju budu upoznati s odlukom, javnost biti priopćenjem u bitnom obaviještena s državnoodvjetničkom odlukom – navode iz splitskog tužiteljstva.

Tragična smrt novinara Vladimira Matijanića, koji je preminuo 5. kolovoza prošle godine, izazvala je intenzivnu istragu nakon niza propusta u medicinskoj intervenciji. Matijanić je preminuo u svom stanu tijekom druge intervencije Hitne pomoći, a prethodna procjena liječnice da su simptomi bili "normalni za covid" dovela je do tragičnog ishoda. Partnerica preminulog, Andrea Topić, javno je objavila niz propusta povezanih sa splitskom bolnicom i hitnom pomoći, potaknuvši istragu koja ima za cilj utvrditi sve okolnosti smrti. Preminuli novinar patio je od preklapanja covid-19, kroničnih autoimunih bolesti i problema s terapijom, čime su se stvorili teški uvjeti za njegovo zdravstveno stanje.