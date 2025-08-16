VIDEO Huligani razbili kafić u Valjevu, konobarica završila u Hitnoj. Motiv je politički?

Sedam-osam mladića u crnom s bejzbolskim palicama upalo je u kafić Square u Valjevu i počelo razbijati sve pred sobom. Vlasnik Saša Živanović tvrdi da su pretukli radnicu koja je završila u Hitnoj.

- Neka djeca su gore trčala, ja sam poletio vidjeti što je s djecom, mislio sam da ih netko juri kako bi ih istukao, da ih obranim. Vidio sam da je lokal demoliran, dok smo se vratili, oni su pobjegli. Bilo je gostiju, razbili su cijeli inventar, radnicu su pretukli, ona je na Hitnoj, djevojka. Sve goste su istukli, neke mladiće. Sve su polupali i razbježali se - rekao je za N1 vlasnik kafića Saša Živanović.

Muškarcu koji je bio s njim, Branku Obradoviću, uništen je automobil, a kako kaže, motiv za sve ovo političke je prirode, zbog podrške studentima.

- Zvali smo policiju, policiji treba dugo vremena da dođe. Vratio sam se, vidio sam da je automobil razbijen, nema ništa od automobila, automobil demoliran - nastavio je.

- Kome se ja mogu obratiti za sigurnost? Kome se trebaš obratiti, taj te ne može zaštititi, jer je mafija jača od policije - rekao je.