Obavijesti

News

Komentari 5
ZBOG PODRŠKE STUDENTIMA?

VIDEO Huligani razbili kafić u Valjevu, konobarica završila u Hitnoj. Motiv je politički?

Piše Matea Zanić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Huligani razbili kafić u Valjevu, konobarica završila u Hitnoj. Motiv je politički?
Foto: x

Kad sam se vratio iz grada, vidio sam ih kako izlijeću iz kafića, s vunenim čarapama na glavi i palicama u rukama, rekao je vlasnik kafića

Sedam-osam mladića u crnom s bejzbolskim palicama upalo je u kafić Square u Valjevu i počelo razbijati sve pred sobom. Vlasnik Saša Živanović tvrdi da su pretukli radnicu koja je završila u Hitnoj.

- Neka djeca su gore trčala, ja sam poletio vidjeti što je s djecom, mislio sam da ih netko juri kako bi ih istukao, da ih obranim. Vidio sam da je lokal demoliran, dok smo se vratili, oni su pobjegli. Bilo je gostiju, razbili su cijeli inventar, radnicu su pretukli, ona je na Hitnoj, djevojka. Sve goste su istukli, neke mladiće. Sve su polupali i razbježali se - rekao je za N1 vlasnik kafića Saša Živanović.

Muškarcu koji je bio s njim, Branku Obradoviću, uništen je automobil, a kako kaže, motiv za sve ovo političke je prirode, zbog podrške studentima.

- Zvali smo policiju, policiji treba dugo vremena da dođe. Vratio sam se, vidio sam da je automobil razbijen, nema ništa od automobila, automobil demoliran - nastavio je.

- Kome se ja mogu obratiti za sigurnost? Kome se trebaš obratiti, taj te ne može zaštititi, jer je mafija jača od policije - rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Zelenski upozorava: Rusija će pojačati napade, Ukrajina je spremna uzvratiti istom mjerom
IZ MINUTE U MINUTU

Zelenski upozorava: Rusija će pojačati napade, Ukrajina je spremna uzvratiti istom mjerom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije pozvan na summit na Aljasci, ali Trump je rekao da bi se sljedeći krug razgovora s Rusijom i Ukrajinom mogao održati vrlo skoro, ako sastanak s Putinom prođe dobro.
Braća poginula dok su išli ocu, roditelji se slomili: 'Pustite me da vidim jesu mi djeca živa'
MAJKA OD ŠOKA PALA U NESVIJEST

Braća poginula dok su išli ocu, roditelji se slomili: 'Pustite me da vidim jesu mi djeca živa'

Mladići su na dan nesreće išli u posjet ocu na posao kako bi mu odnijeli žarulje. Izgubili su kontrolu nad vozilom i direktno udarili kamion u suprotnoj traci
Skandalozna propovijed u Sinju: 'Neka u patnji umru oni kojima smeta vaša radost i zajedništvo'
SRAMOTNI POP

Skandalozna propovijed u Sinju: 'Neka u patnji umru oni kojima smeta vaša radost i zajedništvo'

Propovijed koju je imao fra Marinko Vukman kosi se sa svim načelima kršćanskog nauka. Poslali smo upit Splitskoj-makarskoj nadbiskupiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025