VIDEO 'Igrice uopće nisu za mene, obožavam loviti lignje, a brod s ribarima mi je drugi dom'

Nema mještana Baške, maloga mjesta na otoku Krku, koji ne znaju za malog Lukasa Pekotu (15). Riječ je o mladom, pasioniranom ribaru, koji punim plućima živi život kakav su dječaci na Baški upražnjavali prije pojave ekrana, struje i interneta. Ribarstvom se, naime, bavi od osme godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Lukas (15) pasionirani je ribar, već sa šest godina ulovio je hobotnicu

Kad nije na brodu s ekipom RŠD-a Škrpina, tj. baščanskom ribolovnom družinom, čiji je ravnopravni član, ovoga zaljubljenika u more može se vidjeti kako ljeti bosonog, preplanulog tena šeta s ribolovnim štapom i kanticom, u kojoj gotovo uvijek nosi neku ribicu, ali i zimi, dok debelo i toplo obučen traži najbolje mjesto za baciti udicu.

Kako nam opisuje njegova mama Irena, Lukas je po svemu neobičan dječak, "pravo dite od soli, mora, riba i kamena".

- Ljubav prema ribolovu rodila se spontano s njegovih šest godina, kad je ulovio svoju prvu hobotnicu. Šetali smo uz rivu, suprug je sa sobom ponio raka, kojeg je Lukas bacio u more na običnu špagu i izvukao taj svoj prvi ulov. Od tada se jednostavno rodila ta golema ljubav prema moru i hvalevrijedni ulovi samo su se nizali do danas. S prijateljem Markom često su umjesto ekrana i igrica birali ribolov, bez obzira na vremenske uvjete, i rijetko bi se vraćali praznih ruku. Sad, koju godinu stariji, idu i s barkom bacati parangale i dizati ih u sitne sate - govori mama Irena.

Da se itekako razumije u ribe potvrđuje i sam Lukas, koji svaki slobodni trenutak provodi na moru.

- Najviše volim loviti lignje jer njih nije lako uloviti pa kad uspiješ baš je gušt. Što se tiče jela, najbolja mi je škarpina na žaru ili hobotnica na salatu, koju volim spremati vikendom. Nju lovim roneći s malim ostima i to isto zna biti dosta izazovno, ali vrijedi se potruditi i ne odustajati, pa i onda kad se desi, a zna se desiti, da se kući vratite praznih ruku - kaže iskusni mali ribar, koji živi svoj san i djetinjstvo kao malo koje dijete u današnje vrijeme i kojega rijetki dani bez ulova ne obeshrabruju jer zna da "uvijek postoji idući dan i nova ribarska sreća".

Ribolovna avantura

S osam godina, dodaje, počela je njegova prava ribolovna avantura, kad je počeo ploviti i loviti uz posadu broda "Bura", čiji ga vlasnici, kapetani, rado ugošćuju.

- U početku smo kao roditelji bili zabrinuti jer je ipak tad još bio mali. Iako plovi s našim dobrim znancima, tj. daljnjom rodbinom, ja bih sva u strepnji bila na poslu dok je on vrludao otocima. No njegova strast prema moru pobijedila je sve naše bojazni i strahove. S vremenom smo shvatili da su more i 'Bura' njegov drugi dom. Tamo su mu pružili mnoga iskustva, puno dobrog ulova, a upoznao je naše susjedne otoke Prvić, Grgur, Goli i Rab - kaže ponosna mama o dječaku koji poznaje svaki kamen i val svoje baščanske vale i tih otočića.

No osim što voli ribariti, svestrani dječak uživa i pripremati ribu.

- Svi u kući volimo jesti ribu, a nerijetko nam je sprema upravo Lukas, koji je znan i kao roštilj majstor. Bez problema zna očistiti i pripremiti ribu, a svoje vještine često prezentira i znatiželjnim turistima - kaže ponosna mama.

Veseli Lukas već godinama je aktivni član RŠD Škrpine, koja svoju dugu tradiciju zahvaljujući predanom radu i bezgraničnoj ljubavi prema moru i ribolovu uspješno prenosi na mlađe naraštaje poput njega. Također, sudjeluje na "Ribarskim danima" i predaje svoje znanje mlađima u Maloj školi ribolova, a prošle godine je predstavljao navedeno društvo na prestižnom Big OM fishingu u Omišlju.

Želi biti pomorac

Ove godine završava osnovnu školu i planira ostvariti želju upisa u Pomorsku školu u Splitu.

- Naravno da ga u tome podržavamo jer ne želimo podrezivati krila tako velikoj ljubavi. Jako smo ponosni na njega i njegovu svestranost, ljubav prema prirodi, životinjama, i želimo da uspije u svim svojim pothvatima te nikad ne odustane od svojih snova - zaključuju ponosni roditelji o sinu koji se ne mora bojati gladi jer se s mora gotovo nikad ne vraća praznih ruku. 

