VIDEO 'Imamo metode za otkrivanje prekršitelja, od provjere vrećica do kamera'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici tijekom jutra posjetili su Arheološki muzej čiji će se drugi kat, uništen nakon potresa, obnoviti do svibnja ove godine, a tom prilikom komentirao je i kazne koje su građanima izdane i koje će se tek izdati ne budu li se pridržavali pravila o ispravnom sortiranju komunalnog otpada.

Nije odgovorio kada će odvoz otpada poskupjeti rekavši da su potrebne analize, ali da će nastojati izvući maksimalno iz Holdinga kako bi građanima povećanje bilo minimalno.

- Ispisano je nekoliko stotina kazni i nekoliko tisuća upozorenje, a kazne pišu komunalni redari na licu mjesta. I Čistoća je počela s pisanjem kazni onima koji optad ne odlažu u ZG vrećiće. Time se ne plaća usluga odvoza pa kada se utvrdi identitet, slijede individualne kazne. Metode utvrđivanja su različite, od kamera ili ispitivanja sadržaja vrećice. Korisnici koji pravilno ne odlažu po prvi će puta uskoro to osjetiti na svojim računima. Isto je i u drugim gradovima u Europi, to je najnormalnija stvar. Fokus komunalnih redara je odlaganje glomaznog otpada, a radnici Čistoće provjeravaju poštuje li se pravilo odlaganja u ZG vrećicama. Moguće su i kolektivne kazne po zakonu, no još uvijek kažnjavamo individualna kućanstva – kazao je Tomašević.

U Gradskoj upravi su potvrdili da će od veljače Zagrepčanima, koji u odlaganju miješanog komunalnog otpada nisu koristili propisane plave ZG vrećice te na taj način nisu plaćali uslugu odvoza tog otpada, početi stizati kazne na računima.

Kazne su individualne i iznosit će do 65 eura za kućanstva te do 130 eura za pravne osobe, izjavila je Hini glasnogovornica Gradske uprave Dinka Živalj dodajući kako su gradski komunalni redari i djelatnici Čistoće u posljednjih mjesec dana građanima izdali oko 200 individualnih kazni.

Novi model sakupljanja otpada primjenjuje se od 1. listopada prošle godine a tijekom razdoblja prilagodbe naglasak je bio na upozorenjima. U prošloj godini izdano je oko 2800 upozorenja.

U Zagrebu sad već 80 posto ljudi odvaja otpad, dok 20 posto njih to za sada ne čini.

- To pokazuje da velika većina građana želi promjenu i poštuje pravila, a za one koji to ne čine, postoje kazne, kao i u drugim mjestima, rekla je Živalj.

U prva tri mjeseca novog modela, količina miješanog komunalnog otpada smanjena je za 27 posto. Odvajanje plastike povećalo se za 50 posto, papira za devet posto a biootpada za 30 posto, ističu u Gradu.

