VIDEO Inače spretna koza išla u shopping pa upala u šaht dubok 2,5 metra: Spasili je vatrogasci

Umjesto da luta zelenim prostranstvima u okolici trgovačkog centra u Zadru, jedna znatiželjna koza u subotnje prijepodne odlučila je poći u đir do Supernove i vidjeti zbog čega je tamo uvijek baš takva gužva, pa i onda kad nema sniženja. No ovaj poslovično spretni papkar nije očekivao civilizacijske zamke, iako u ovom slučaju i nije riječ o standardnom urbanističkom uzusu. Naime, koza je stigla do dijela trgovačkog centra gdje su kontejneri i kamo stižu kamioni za prihvat robe te upala u otvoreni šaht. Uz dužno poštovanje prema životu jedne koze, u tu istu nezaštićenu rupu mogao je upasti i odrasli čovjek ili, po još gorem scenariju, nečije dijete.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Spašavanje koze | Video: 24sata/čitatelj

- Čekao sam suprugu da obavi što je imala u trgovačkom centru, pa sam gubio vrijeme šetajući okolo. Vidio sam tu kozu, htio sam je izvući, ali nisam uspio pa sam pozvao vatrogasce. Momci su stvarno vrlo brzo stigli i spretno su je izvukli, a koza je baš bila uznemirena, poludjela je. Tko zna koliko je dana tamo provela, a šaht je prilično skučen - priča nam Zoran, koji je snimkom zabilježio neobičnu intervenciju JVP-a Zadar.

Opisuje nam kako ustvari izgleda područje oko Supernove i zašto nije nimalo bezazleno.

- Tamo su tri šahta jedan do drugog, a jedan nije bio poklopljen. Nije neuobičajeno da se ti željezni poklopci kradu i prodaju kao sirovina. Po završetku te akcije pored smeća sam pokupio nekoliko paleta i bacio ih preko šahta makar da bude uočljiva nekakva prepreka, ali to nije rješenje - kaže nam Zoran dodajući kako u blizini trgovačkog centra na rubu grada postoji štala u kojoj neki čovjek drži koze i ovce.

Preko dana ih pusti u slobodnu ispašu, a noću zatvara u njihovo "dvorište".

- A ne znam što bih rekao, ili ih ne prebroji, ili ne čuva, ili bježe preskačući ogradu. A nije ovo ni prvi put. Prije nekih mjesec dana jedna je upala u kanal iskopan u blizini centra - govori Zoran.

U ovom slučaju, riječ je o dva i pol metra dubokom šahtu, odnosno o odvodu za oborinske vode trgovačkog centra, kažu nam zadarski vatrogasci.

- Dojavu smo dobili oko 11.30 sati, a na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom. Oko podneva su intervenciju završili. Koza nije ozlijeđena, a vlasnik je došao po nju - kažu nam u JVP-u Zadar.

Njima ovakva intervencija nije nešto neuobičajeno jer nisu na dispoziciji samo za gašenje požara. Najčešće spašavaju mačke zaglavljene na stablima i krovovima, riješit će vas i zmije u gostima, a nije im strano ni izvlačenje ovaca i koza iz raznih jama, hvatanje odbjeglih konja po prometnicama, pa i vraćanje ptića u njihova gnijezda.