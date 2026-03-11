Obavijesti

VIDEO Iran minira Hormuz! SAD napao iranske brodove

SAD je već pokrenuo napade na mornaricu, prvenstveno na brodove specijalizirane za polaganje mina. Amerikanci tvrde da su u napadima potopili 16 takvih brodova

Iran je počeo postavljati mine u Hormuškom tjesnacu, najvažnijem svjetskom energetskom uskom grlu kroz koje prolazi oko petine ukupne svjetske trgovine sirovom naftom, prema riječima dviju osoba upoznatih s američkim obavještajnim izvješćima o tom pitanju.

Postavljanje mina zasad nije opsežno – u posljednjih nekoliko dana postavljeno je tek nekoliko desetaka, rekli su izvori. No Iran i dalje raspolaže s oko 80 do 90 posto svojih malih brodova i plovila za polaganje mina, rekao je jedan od izvora, pa bi njegove snage realno mogle postaviti stotine mina u tom plovnom putu.

SAD je već pokrenuo napade na mornaricu, prvenstveno na brodove specijalizirane za polaganje mina. Amerikanci tvrde da su u napadima potopili 16 takvih brodova. 

U utorak je Donald Trump u objavi na Truth Social napisao da „ako je Iran postavio bilo kakve mine u Hormuškom tjesnacu, a mi nemamo izvješća da je to učinio, želimo da budu uklonjene – ODMAH!

