Nevjerojatna aukcija

VIDEO Iskeširao 450.000 eura za dio stubišta Eiffelovog tornja: 'Kupio je komad Pariza'

Spiralni segment izvornog stubišta Eiffelovog tornja prodan je za više od 450 tisuća eura na aukciji u Parizu u četvrtak

Kupac, koji je bio prisutan u aukcijskoj dvorani, postao je vlasnik dijela stubišta od 14 stepenica, visokog 2,7 metara, teškog 1,4 tone iz 1889. godine, kada je dovršen spomenik koji se nadvija nad središtem Pariza.

"Kad kupite komad Eiffelovog tornja, kupujete komad Pariza, zajedno sa svom maštom i simbolikom koju predstavlja", rekla je Sabrina Dolla, direktorica Art Deco dizajna u pariškoj aukcijskoj kući Artcurial gdje je prodaja održana.

Prije više od četiri desetljeća, ukupno 160 metara stubišta izrezano je u manje dijelove i prodano, a zamijenili su ih liftovi koji danas prevoze posjetitelje do najvišeg vidikovca Eiffelovog tornja.

Dio prodan u četvrtak postigao je cijenu od 450.160 eura, tri puta više od gornje granice procijenjene pretprodajne vrijednosti između 120 i 150 tisuća eura.

Godine 2008. jedan je dio prodan privatnom američkom kupcu za rekordnih 550 tisuća eura.

