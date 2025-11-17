VIDEO Italiju pogodilo snažno nevrijeme: Odron zemlje srušio trokatnicu, dvoje ljudi još traže

Dramatična bitka s vremenom odvija se u talijanskom mjestu Bračan (Brazzano di Cormons), nedaleko od Gorice i slovenske granice, gdje je odron zemlje zatrpao i srušio trokatnicu.

Spasilačke ekipe uspjele su iz ruševina izvući jednu živu osobu, koja je sa slomljenom nogom prevezena u bolnicu u Udinama, no za dvoje ljudi se još uvijek traga. Katastrofu su izazvale obilne kiše koje su tijekom noći pogodile regiju Furlaniju-Julijsku krajinu.

Zbog opasnosti od novih odrona, vlasti su evakuirale više obitelji iz ulice Via San Giorgio.

- Sinoć je palo puno kiše, ogromno. Nažalost, neki se vode kao nestali - rekao je gradonačelnik Krmina, Roberto Felcaro, potvrdio je ozbiljnost situacije.

Ekstremna količina oborina, gdje je samo u obližnjem Krminu u šest sati palo 152 milimetra kiše, uzrokovala je i izlijevanje rijeka.

Rijeka Idrija probila je korito i izazvala velike poplave, dok je rijeka Ter poplavila selo Versa u blizini Vileša. Zbog teške situacije na terenu, mobilizirani su i spasioci iz susjedne Venecije kako bi pomogli ugroženom području.

Situacija u Versi posebno je dramatična. Brojni stanovnici potražili su spas na krovovima svojih kuća, gdje čekaju evakuaciju. Vatrogasci interveniraju malim čamcima i helikopterom kako bi došli do zarobljenih ljudi. Snimke iz zraka otkrivaju razmjere štete na poplavljenom području. Pristup pogođenim mjestima je ograničen, a brojne ceste i mostovi su zatvoreni za promet.

Posljednjih mjeseci, Furlanija-Julijska krajina pogođena je nizom snažnih meteoroloških pojava. Nedavno su bujične kiše, nošene grmljavinskim olujama, potopile ulice u centru Trsta, i to dvaput u samo tjedan dana. Odvodni sustavi nisu mogli podnijeti toliku količinu vode, ostavljajući nekoliko središnjih ulica privremeno potopljenima i uzrokujući značajne poremećaje za pješake i promet. Slične scene zabilježene su i u obližnjem primorskom gradu Gradu.

Ranije ove godine, dijelove pokrajine Pordenone, uključujući gradove Sacile, Caneva i Porcia, pogodila je snažna oluja s tučom veličine dlana. Svjedoci su opisivali komade leda promjera nekoliko centimetara koji su u kratkom vremenu zabijelili ulice i vrtove, uništavajući automobile, krovove i usjeve.

Posljedice ovih oluja značajno su utjecale na lokalne zajednice, a priče stanovnika svjedoče o razmjerima uništenja i straha.

- Rođen sam i odrastao u Furlaniji. U 36 godina nikada, ali baš nikada nisam doživio ovakvu oluju - ispričao je Luca, jedan od stanovnika, nakon što je superćelijska oluja poharala Codroipo. Mnogi dijele njegovo iskustvo.

- Stajali smo ispred stana i gledali munje u daljini. Ušli smo unutra baš na vrijeme da zatvorimo sve rolete kako bismo zaštitili prozore. Tuča je probila rupe na roletama i na fasadi. Imali smo i poplavu u kuhinji. Vjetrobransko staklo na autu nam je razbijeno, a lim udubljen. Naša obiteljska farma u blizini pretrpjela je ogromnu štetu: uništeno je nekoliko krovova, prozori su razbijeni, a sijeno, glavna hrana za krave, potpuno je natopljeno - ispričala je Roisin Robertson, koja se doselila iz Sjeverne Irske.