VIDEO Ivan Penava: 'Plenković je pristao da se Novosti ne financiraju iz proračuna...'

Ivan Penava je tijekom današnje konferencije za medije dotaknuo se i financiranja Novosti.

- Mi ćemo inzistirati na pitanje manje značajno za nacionalnu politiku, ali za Domovinski pokret i velik dio javnosti vrlo značajna, a to je pitanje financiranja tiskovina poput Novosti. Nemamo ništa protiv da oni jednako kao i svi vi rade svoje uratke, izlaze na tržište, da se to kupuje ili ne kupuje, ali da se plaćaju tiskovine pod krinkom manjinskih tiskovina a koje zapravo predstavljaju agendu da se napadaju temelju države, da se iznose politički stavovi pod krinkom zaštite manjina, apsolutno smo protiv toga. Gospodo draga, ne slažemo se s vama, mislim tu na uredništvo Novosti, i ne moramo se slagati, demokracija je i možete pisati što hoćete, ali ne za naše novce. Izvolite na tržite i ako to hrvatski građani žele kupovati, dao vam Bog zdravlja, razvijajte se i rastite. Onda ćemo mi biti netko tko je u manjini i tko to ne razumije i u redu je. To su jedine točke koje su nam bile bitne i točke prijepora u tom smislu, o kojima se razgovaralo a mislim da smo se jasno razumjeli i očekujem da tu neće biti nikakvih nelogičnih i nerazumljivih politika koje neće biti prihvatljive i širem krugu ljudi te općoj populaciji. Uvažavamo sve političke opcije, spremni smo s njima razgovarati na jedan normalan i kulturan način bez galame, vrijeđanja i omalovažavanja. Ne moramo se slagati oko svega, ali definitivno ćemo se složiti da ovo što smo komunicirali u proteklom vremenu... dakle nećemo pristati na uratke koji jurišaju - kazao je Penava.

Upitan je i je li Andrej Plenković pristao na to da se Novosti ne financiraju iz državnog proračuna.

- Je, to smo jasno komunicirali te naglasili i rekli. To je bila početna točka o kojoj smo razgovarali i to nije na stolu. Jedno su manjinska prava i apsolutno uvažavamo stav Plenkovića i HDZ-a, ali ovo je nešto na čemu smo inzistirali i što je bila početna točka - govori te dodaje kako pisani sporazum nemaju, ali imaju šest sastanka iza sebe.

- Početna točka od koje smo kretali je bila SDSS i skupa s njim ovakav način financiranja - zaključio je.