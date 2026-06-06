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VIDEO Izbio požar u splitskom Varošu: 'Spriječili smo širenje na okolne kuće u staroj jezgri'

Piše Julia Očić,
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VIDEO Izbio požar u splitskom Varošu: 'Spriječili smo širenje na okolne kuće u staroj jezgri'
Foto: Čitatelj 24sata

Riječ je o kući u staroj jezgri grada, čini se da se zapalio neki apartman, ali nitko nije ozlijeđen, kaže nam čitatelj

Požar koji je u subotu izbio na stambenom objektu u Križevoj ulici u splitskom Varošu stavljen je pod kontrolu oko 20 sati, a 16 vatrogasaca spriječilo je njegovo širenje na okolne kuće u staroj gradskoj jezgri, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

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Požar kod Splita VIDEO
Požar kod Splita | Video: čitatelj/24sata

Dojava o požaru zaprimljena je oko 19 sati. Na intervenciju je upućeno ukupno 16 vatrogasaca sa šest vozila. Sudjelovalo je 13 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Split s pet vozila te tri vatrogasca Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split s jednim vozilom.

Požar je lokaliziran u 20 sati, nakon čega su vatrogasci nastavili sanaciju požarišta kako bi spriječili ponovno izbijanje vatre.

Foto: Dalmacija Danas

Intervencija se odvijala u otežanim uvjetima zbog uskih ulica i specifične konfiguracije starog dijela grada, no požar nije zahvatio susjedne objekte. Na mjestu događaja bili su i policijski službenici koji su osiguravali područje.

Nakon završetka intervencije bit će proveden očevid kojim će se utvrditi uzrok požara i sve okolnosti događaja.

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