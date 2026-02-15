VIDEO Požar u Bedekovčini: Zapalio se krov jedne garaže

Izbio je požar na jednom objektu u ulici Antuna Mihanovića u Bedekovčini u nedjelju nešto prije 19 sati. Kako su za Zagorje.com potvrdili iz Policijske uprave krapinsko-zagorske, došlo je do požara krova jedne garaže.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Požar u Bedekovčini | Video: DVD Bedekovčina

- Gašenje požara je u tijeku, a uz pripadnike Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok u gašenju sudjeluju i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bedekovčina, rekli su iz PU krapinsko-zagorske.

Ozlijeđenih osoba nema.

Točan uzrok požara znat će se nakon očevida, koji će započeti nakon što se požar ugasi.