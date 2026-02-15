Točan uzrok požara znat će se nakon očevida, koji će započeti nakon što se požar ugasi
NEMA OZLIJEĐENIH
VIDEO Požar u Bedekovčini: Zapalio se krov jedne garaže
Čitanje članka: < 1 min
Izbio je požar na jednom objektu u ulici Antuna Mihanovića u Bedekovčini u nedjelju nešto prije 19 sati. Kako su za Zagorje.com potvrdili iz Policijske uprave krapinsko-zagorske, došlo je do požara krova jedne garaže.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Gašenje požara je u tijeku, a uz pripadnike Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok u gašenju sudjeluju i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bedekovčina, rekli su iz PU krapinsko-zagorske.
Ozlijeđenih osoba nema.
Točan uzrok požara znat će se nakon očevida, koji će započeti nakon što se požar ugasi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku