VIDEO Izrael: Hezbolah je upao na naš teritorij, pucao na vojsku

IZRAEL - Na granici Libanona i Izraela došlo je do još jedne razmjene vatre tijekom noći jer su militanti Hezbolaha navodno ušli na izraelski teritorij iz Libanona i pucali na vojnike koji su patrolirali, priopćila je izraelska vojska u nedjelju rano ujutro. Vojnici su uzvratili vatru, a četvorica militanata su ubijena, navodi se. Tijekom razmjene vatre, izraelske snage gađale su to područje topništvom i minobacačima. Samo dan ranije došlo je do međusobnog granatiranja preko granice dviju država. Prema izraelskoj vojsci, libanonska milicija Hezbolah ispalila je nekoliko granata na sjeverni Izrael. Izraelski borbeni zrakoplovi bombardirali su 'terorističku infrastrukturu' koja pripada Hezbolahu u južnom Libanonu, objavljeno je. Od početka rata u Gazi 7. listopada prošle godine stalno na granici između Izraela i Libanona izbijaju sukobi izraelske vojske i Hezbolaha koji ima iransku potporu. To je najozbiljnija eskalacija napetosti od drugog libanonskog rata 2006.