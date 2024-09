VIDEO U Istri palo kiše za cijeli rujan, u Makarskoj ceste pod vodom, na Krku potopljen brod

Velika promjena vremena stigla je tijekom noći u Hrvatsku i donijela obilnu kišu diljem obale. Nakon toplinskih valova i temperatura iznad 30 stupnjeva, ponedjeljak je donio pravu jesen.

Pokretanje videa... 02:50 Dio Vukovarske ulice u Makarskoj potopljen nakon obilne kiše | Video: 24sata/pixsell

Jaka kiša zahvatila je Makarsku i izazvala probleme, poplavio je dio prometne Vukovarske ulice, kao i Obalu kralja Tomislava, vozači se probijaju 'vodenim' prometnicama. Danas je palo već 40 litara kiše po kvadratnom metru. Oborina bi u utorak trebalo biti manje.

Čitatelj javlja da je potopljen brod u krčkoj luci te da je na drugom pukao konop te brod svakim valom udara o rivu i o druge brodove.

- I jugo i kiša su se smirili sada. Bilo je prelijevanje mora na rivi, ali bez poplava. Barke su “plesale” po rubu rive. Štete na brodovima u cijeloj rivi su velike, uništen je u potpunosti i jedan ponton - dodao je čitatelj.

Pokretanje videa... 04:15 Potopljen brod u Krčkoj luci, poplave i u Makarskoj | Video: 24sata Video

Istramet piše kako je na sjeverozapadu Istre pala količina kiše koja inače padne u cijelom mjesecu, navode da je najviše kiše palo na potezu od Novigrada do Umaga i Buja, ponegdje više od 100 mm. U Dajli je u posljednja 24 sata izmjereno 103 litara kiše, u Bujama je palo 84 mm, Novigradu 74 mm, a Umagu 65 mm. Najmanje je kiše palo na jugu Istre.

HAK javlja da su zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu trajektna linija: Dubrovnik-Lopud-Suđurađ i Ploče-Trpanj, ali i katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Split-Vis, Split-Sutivan, Ubli-Korčula-Sobra-Dubrovnik i Split-Milna-Hvar-Korčula-Pomena-Dubrovnik, te brodska linija: Komiža-Biševo.

Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u većem dijelu zemlje, upozorava HAK. Zbog obilnije kiše ponegdje se na kolniku zadržala veća količina vode. Pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Olujna nevremena u Dalmaciji

Tijekom dana će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimice će oborina biti obilna, a lokalno je vrlo vjerojatno i olujno nevrijeme, uglavnom u Dalmaciji. Slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, ponegdje s jakim udarima, okretat će na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, lokalno i olujno jugo te južni vjetar u postupnom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, no na sjevernom dijelu navečer jačanje bure. Najviša temperatura zraka većinom od 22 do 27 °C.