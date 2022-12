VIDEO Jandroković iz Katra: Nakon SP-a gradimo stadion

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković stigao je u Katar gdje će pratiti utakmicu Hrvatske protiv Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rekao je kako se sastao s Marijanom Kustićem, predsjednikom HNS-a te izbornikom Zlatkom Dalićem.

- Razgovarali smo o utakmici, važnoj i velikoj. Svi su optimisti i svjesni vlastite snage. Uvjereni su da ovog puta mogu otići do kraja - kazao je Jandroković.

- Mentalna snaga koju su pokazali protiv Brazila je najvažnija. To ih krasi kao nikad do sada, a pokazali su i nevjerojatno srce i spremnost za borbu. To je nešto što mi govore svi s kojima se srećem. Po tome smo fenomen - dodao je.

Komentirao je i gradnju nacionalnog stadiona.

- Stadion i kompletnu infrastrukturu moramo graditi nakon ovog prvenstva jer u Hrvatskoj imamo nevjerojatan talent i potencijal te vjerujem kako će biti postignut konsenzus oko toga - najavio je Jandroković.

Odgovorio je i na pitanje mogu li zastupnici naučiti nešto od reprezentacije.

- Mogu naučiti od svega što je dobro, a reprezentacija svima može biti uzor. Jer kao mala nacija postigli smo nevjerojatan uspjeh - zaključio je.

Najčitaniji članci