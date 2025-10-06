Obavijesti

VIDEO Je li i to ratna meta? Ruski dron pogodio rodilište

Foto: Državna služba za hitne slučajeve

U trenutku napada u rodilištu se nalazilo ukupno 166 ljudi: 35 pacijentica, 11 djece i 120 zaposlenika. Kako se navodi, jednoj 60-godišnjoj djelatnici medicinske ustanove pružena je pomoć na licu mjesta zbog stresne reakcije na eksploziju. Nema drugih ozlijeđenih

Ruski dron pogodio je u ponedjeljak oko podneva zgradu rodilišta u Kovpakovskom okrugu grada Sume, priopćio je čelnik vojne uprave Sumske oblasti Oleg Grigorov.

Dron pogodio rodilište u Sumiju | Video: Državna služba za hitne slučajeve

Dron je udario u krov zgrade, uslijed čega je izbio požar. Vatrogasci Državne službe za izvanredne situacije Ukrajine brzo su ga ugasili.

Foto: Državna služba za hitne slučajeve

Ujutro je u Sumiju proglašena zračna uzbuna, te je osoblje rodilišta uspjelo pravovremeno evakuirati sve pacijentice u sklonište prije napada.

Foto: Državna služba za hitne slučajeve

U trenutku napada u rodilištu se nalazilo ukupno 166 ljudi: 35 pacijentica, 11 djece i 120 zaposlenika. Kako se navodi, jednoj 60-godišnjoj djelatnici medicinske ustanove pružena je pomoć na licu mjesta zbog stresne reakcije na eksploziju.

Nema drugih ozlijeđenih.

