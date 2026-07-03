VIDEO Jedrilica se prevrnula kod Trogira, spasili posadu. Buktinja progutala katamaran kod Hvara

Kod Hridi Čelica, jugoistočno od Trogira, večeras je u MRCC Rijeka prijavljeno prevrtanje manje jedrilice sa posadom tijekom plovidbe. Odmah po zaprimanju dojave prema mjestu nesreće u akciju spašavanja isplovili su službenici Ispostave lučke kapetanije Trogir. Nedugo nakon pokretanja spasilačke akcije brodolomci su uočeni u blizini mjesta nesreće, izvučeni su neozlijeđeni iz mora na spasilačku brodicu, a prevrnuta jedrilica bit će otegljena do obale.

Uništen katamaran kod Hvara

Pokretanje videa... VIDEO Gašenje požara kod Hvara | Video: MMPI

Dojava o požaru na većoj dvotrupnoj jedrilici u MRCC Rijeka zaprimljena je danas, 3. srpnja u 17.30 sati izravno od člana posade jedrilice, o čemu je odmah obaviještena Lučka kapetanija Split te Ispostava lučke kapetanije Hvar, čiji službenici su po pozivu angažirali pripadnike Javne vatrogasne postaje JVP Hvar, sa kojima su ubrzo isplovili prema mjestu dojave.

Foto: MMPI

U komunikaciji sa voditeljem opožarene jedrilice dužine 18,43 metra, u vlasništvu domaće charter tvrtke, ustanovljena je prisutnost ukupno pet osoba, od kojih tri člana posade i dvoje putnika i koji su svi pravovremeno pomoćnom brodicom napustili jedrilicu, netom nakon izbijanja požara.

Po dolasku na poziciju požara, u uvali Tiha, kod Staroga Grada na Hvaru, službenici ILK Hvar zbog opasnosti od širenja požara na obližnju šumu, odmaknuli su jedrilicu u plamenu od obale te su vatrogasci započeli sa gašenjem požara, koji je zahvatio nadgrađe dvotrupne jedrilice.

"Dojava o požaru na ovom katamaranu zaprimljena je u 17.30 sati nakon čega su na teren upućeni vatrogasci na gašenje, ali prema najnovijoj informaciji katamaran je potpuno izgorio i potonuo na morsko dno", rekao je Hini u petak kasno navečer zapovjednik DVD-a Stari Grad Antoni Ivanković.

Kod Pule unesrećena osoba evakuirana sa nepristupačnog dijela obale

Akcija spašavanja teže ozlijeđene osobe započela je danas, 3. srpnja u 16.40 sati, pozivom djelatnika Hitne medicinske pomoći, koji su od MRCC Rijeka posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112 zatražili medicinski prijevoz za imobiliziranog pacijenta s obzirom da su se nalazili na nepristupačnome dijelu obale, u predjelu Galebovih stijena.

Službenici LK Pula ubrzo su isplovili te su u 17.21 sati pristali na mjesto dojave, preuzeli pacijenta u pratnji djelatnika HMP-a i vatrogasaca te isplovili prema Puli, gdje je pacijent u 17.33 sati preuzet u daljnje medicinsko postupanje prema Općoj bolnici Pula.

Brojne dojave o osobama na rekreativnim rekvizitima u pogibeljnim situacijama

LK SPLIT – rekreativci na SUP daskama u pogibeljnoj situaciji na moru

MRCC Rijeka zaprimila je večeras oko 20.30 sati dojavu od službenika Postaje pomorske i aerodromske policije Split, o pokretanju spasilačke akcije prema tri osobe na rekreativnim rekvizitima (SUP daske), koje bura nosi morem kod Podstrane. Spasilačka akcija je pokrenuta u nadležnosti PPAP Split, uz pripravnost službenika i spasilačkih brodica iz sastava LK Split i pripadajućih ispostava, s obzirom na smanjenu vidljivost u večernjim satima.

ILK MAKARSKA – spašavanje rekreativaca od utapanja u makarskom akvatoriju

U splitskom području nadzora sigurnosti plovidbe dan je započeo spašavanjem dviju osoba od utapanja kod rta Oseka, nedaleko Baške Vode.

Dojava o pogibeljnoj situaciji u MRCC Rijeka zaprimljena je od očevica s obale jutros, u 10.23 sati, koji je obavijestio o dvije osobe na rekreativnim rekvizitima (SUP daska i zračni madrac), nošene burom prema otoku Braču. te su u trenutku dojave bili.

S obzirom na stanje mora i pogibeljnu opasnost, prema osobama je u spašavanje angažiran građanin, koji je vlastitom brodicom bio najbliži ugroženima te ih je nedugo potom neozlijeđene izvukao iz mora na oko 0,6 nautičke milje od rta Oseka i prevezao na obalu, čime je ova akcija uspješno okončana.

U makarskom akvatoriju tijekom dana poduzeta je još jedna spasilačka akcija prema tročlanoj obitelji, koje je bura nekontrolirano nosila morem, u blizini svjetionika sv.Petar. Pogibeljna situacija nastupila je nakon što je bura odnijela mlađu mušku osobu na SUP dasci, da bi nedugo potom situacija postala složenija, nakon što su prema istome krenuli roditelji sa drugim rekreativnim rekvizitom (pedalina), a koji su se potom također našli u pogibeljnoj situaciji. Nedugo potom svi su spašeni od strane službenika Lučke kapetanije Split, koji su prema poziciji isplovili iz Makarske.

LK SENJ – četveročlana obitelj sa dvoje manje djece spašeni od utapanja u senjskom akvatoriju

Svakako najdramatičniji slučaj dogodio se danas u senjskom akvatoriju, gdje je trajala koordinirana akcija spašavanja prema četveročlanoj obitelji, svi državljani Republike Češke, a koje je na rekreativnim rekvizitima bura nosila prema otvorenome moru.

Dojava o pogibeljnoj situaciji u MRCC Rijeka zaprimljena je večeras u 18.00 sati te je u komunikaciji sa dojaviteljem ustanovljeno kako je bura odnijela SUP dasku sa dvoje male djece od senjske plaže Banj prema otoku Krku, a za kojima su zaplivali njihovi roditelji, koji su također u vrijeme dojave bili na izmaku snaga.

Slijedom dojave u akciju su odmah angažirani službenici Lučke kapetanije Senj te Postaja pomorske policije Senj, čiji službenici su ubrzo uočili četveročlanu obitelj te ih neozlijeđene podigli iz mora, čime je ova dramatična akcija uspješno okončana.