VIDEO Jeleni i košute nasrnuli na Šestine! Zagrepčani: 'Tu su svaki dan, iznenada iskoče...'

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Sanjin Strukić/Pixsell/Snimio čitatelj

Zagrebački Šestinski dol zadnjih dana često posjećuju jeleni i košute, koji se iz šuma Pantovčaka spuštaju na ceste među stanovnike...

Svaki dan sam u šumi, pa ih viđam. Često su u skupinama, velike su to životinje, rekao nam je Hamid Mašić (86), koji živi u Šestinskom dolu u Zagrebu, gdje jeleni i košute u zadnje vrijeme često posjećuju građane.

