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VIDEO Jezivo otkriće u Meksiku. Pored kampa Irana pronađeno raspadnuto tijelo....

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO Jezivo otkriće u Meksiku. Pored kampa Irana pronađeno raspadnuto tijelo....
Foto: Screenshoot/

Policija je pronašla raspadnuto ljudsko tijelo u prtljažniku automobila nekoliko stotina metara od kampa u kojem se za Svjetsko prvenstvo priprema iranska nogometna reprezentacija

Policija u meksičkom gradu Tijuani pronašla je tijelo u prtljažniku parkiranog automobila, svega nekoliko stotina metara od kampa u kojem se za Svjetsko prvenstvo priprema iranska nogometna reprezentacija, pišu strani mediji.

Tijelo je otkriveno tijekom rutinske ophodnje nakon što su policajci primijetili snažan neugodan miris koji je dolazio iz vozila s kalifornijskim registarskim oznakama. Nakon pregleda automobila u prtljažniku je pronađena mrtva osoba u poodmakloj fazi raspadanja.

Prema prvim informacijama, tijelo je bilo zamotano u crnu vreću, a istražitelji su uočili i tragove nasilja. Zbog visokih temperatura koje posljednjih dana vladaju u Tijuani, proces raspadanja bio je dodatno ubrzan.

Identitet preminule osobe još nije utvrđen, kao ni vrijeme koje je tijelo provelo u vozilu. Policija je pokrenula istragu kako bi rasvijetlila okolnosti smrti.

Zasad nema nikakvih pokazatelja da je slučaj povezan s iranskom reprezentacijom, koja se u Tijuani priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu. Zbog aktualnih sigurnosnih napetosti na Bliskom istoku, dolazak iranske momčadi u Meksiko od početka prati pojačano osiguranje policije i vojske.

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